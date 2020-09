Stralsund

Es wird politisch am Theater Vorpommern, denn am Sonnabend steht mit „Humankapital“ eine sehr spezielle Premiere an: Eine Stückentwicklung zum bedingungslosen Grundeinkommen. Die OSTSEE-ZEITUNG sprach mit Regisseurin Melina von Gagern über das Stück und das auch „ Bürgergeld für alle“ genannte soziale Einkommen, das gegenwärtig auch wegen der Coronapandemie von vielen Menschen kontrovers diskutiert wird.

Geboren wurde Melina von Gagern 1978 in Arlesheim ( Schweiz) und wuchs in Norwegen und Deutschland auf. Nach Engagements als Schauspielerin, unter anderem am Schauspielhaus Chemnitz, dem Thalia Theater Halle sowie am Schleswig-Holsteinischen Landestheater, lebt sie als freischaffende Schauspielerin, Regisseurin und Hörfunk-Autorin in Berlin.

Anzeige

Wie haben Sie persönlich das Thema bedingungsloses Grundeinkommen für sich entdeckt?

Weitere OZ+ Artikel

Bereits seit vielen Jahren bin ich als Freiberuflerin eine überzeugte Nachdenkerin über das Grundeinkommen. Und ich weiß als Unterstützerin des Vereins „Mein Grundeinkommen“, dass ich bei dem Thema nicht alleine bin mit meinem Nachdenken. Diesem Verein helfe ich als sogenanntes Crowdhörnchen, mit einer regelmäßigen Spende Geld einzusammeln. Wenn 12 000 Euro zusammenkommen, verlost der Verein diese Summe als Grundeinkommen. Ein Jahr lang monatlich 1000 Euro, ohne dass Bedingungen daran geknüpft sind. Mit meiner Unterstützung bin ich da seit 2014 auch im Lostopf und hoffe, dass das Los auch einmal auf mich fällt.

Regisseurin Melina von Gagern. Quelle: Privat

Was reizt sie als Künstlerin, ein so politisches Thema auf die Bühne zu bringen?

Die Idee, mit dem bedingungslosen Grundeinkommen eine gesellschaftliche Antwort auf die sich zunehmend verschärfende soziale Ungerechtigkeit in einer globalisierten Welt zu finden, ist ja nicht neu. Ökonomen, Politiker und selbst Unternehmer sprechen sich dafür aus. Andere dagegen. Das Thema ist heftig umstritten. Doch die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie, nicht nur für Freiberuflerinnen und Soloselbstständige, haben die Diskussion um das Grundeinkommen als drängende Frage auch für Menschen befördert, die plötzlich ohne Arbeit dastehen. Im nächsten Jahr beginnt in Deutschland ein wissenschaftlich begleitetes Pilotprojekt zum Grundeinkommen, das Aufschluss über dessen Wirkungen geben soll.

Das Theater Vorpommern hat sich deshalb entschlossen, das ursprünglich für März 2021 geplante Stück wegen des aktuellen Bezugs vorzuziehen. Was hieß das für Sie als Regisseurin?

Ich musste schnell überlegen, wie kann ich das Thema jetzt auf die Bühne bringen. Wichtig war mir, den Fokus auf die Bedingungslosigkeit zu legen – also darauf, dass das Grundeinkommen für alle Menschen da ist, für jene ohne Job und die mit Arbeit, und dass jede und jeder selbst entscheiden kann, wie er damit umgeht, ohne dass ihm das vorgeschrieben wird. Meine Idee war, Autoren und Autorinnen anzuschreiben, ob sie mir bedingungslos und damit unentgeltlich einen Text mit ihren Gedanken zum Thema zusenden würden. Offen gestanden habe ich dabei eher mit so manchem Nein gerechnet. Doch ich bekam wahnsinnig viel Post. Mit diesen vielen Gedanken kann ich am besten rüberbringen, wie Menschen über das Grundeinkommen denken. Denn wichtig ist, genau das zu erzählen, nicht wie ich darüber denke.

Wie lässt sich so viel Stoff szenisch umsetzen?

Gemeinsam mit den Schauspielern – Angestellte und Freischaffende – haben wir das Stück während der Proben gewissermaßen entwickelt. Wir haben viel ausprobiert, um die Texte in eine Handlung umzusetzen. Im Mittelpunkt stand dabei nicht so sehr, wie sich das Grundeinkommen letztlich erreichen lässt, sondern wie sich das Thema neu denken lässt. Der Begriff Schlaraffenland kam dabei übrigens nicht vor. Bei jeder Probe gab es Änderungen, alle Beteiligten waren sehr offen dafür, weil das Thema sie selbst sehr berührt. Es ist viel Chor dabei und Theresa Scheitzenhammer hat ein so passendes Bühnenbild entwickelt, bei dem während des Stücks ein Schloss aus Zuckerwatte entsteht – ein ambivalenter Stoff, der aus ganz wenig eine große Sache machen kann, der aber auch Karies verursachen kann. Und dann spielt auch noch ein Tierchen namens Latipaknamuh eine Rolle.

Ein gutes Stichwort. Über dem Stück steht „Humankapital“. Der Titel könnte vom Personalmanager eines Konzerns stammen. Wohl auch deshalb wurde der Begriff 2004 zum Unwort des Jahres gewählt. Wie kam es zu diesem Titel?

Wir haben lange darüber nachgedacht. Was ist denn eigentlich unserer Kapital? Schließlich lassen sich Menschen nicht einfach auf nur einen ökonomischen Faktor reduzieren. Doch es gibt auch die Überlegung, dass das Kapital des Menschen immer auch eine Ressource für Erfolg ist. Da steckt also Potenzial drin. Das hat viel mit Mut zu tun.

Rund um die Aufführung Premiere „Humankapital“: 12 September, 19.30 Uhr, im Großen Haus Stralsund des Theaters auf der Hinterbühne. Einlass ab 19 Uhr. Das Foyerpersonal bringt die Besucher persönlich zu den Plätzen. Es herrscht freie Platzwahl unter den 46 Plätzen. Ein Catering zur Vorstellung wird angeboten. Wegen der Corona-Pandemie werden die Besucher gebeten, auf dem Weg zu ihren Plätzen im Theater oder zu den Sanitäranlagen ihren Mund-Nasenschutz aufzusetzen. Auf der Hinterbühne ist genug Abstand zwischen den Plätzen, hier kann die Maske abgenommen werden. Nächste Aufführungen des Stücks „Humankapital“ in Stralsund sind am 30. Oktober, 19.30 Uhr sowie am 7. November, 18 Uhr. Im Greifswalder Theater ist die Vorstellung am 17. Oktober, 18 Uhr, sowie am 15. November, 18.30 Uhr, zu erleben.

Von Jörg Mattern