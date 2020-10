Neuordnung der Wirtschaftsförderung: Was bedeutet das für Rügen?

Prora

Am kommenden Montag, 2. November, wollen sich die Mitglieder und Unterstützer in der Zeit von 10.30 bis 12 Uhr im Tagungsraum des „Mariandl am Meer“ in Prora zusammensetzen.

Hintergrund: Vorpommern-Rügen macht Tempo bei der angestrebten Neuordnung der Wirtschaftsförderung in der Region. Diese war von den Gesellschaftern der zwei Wirtschaftsfördergesellschaften in Vorpommern angestoßen worden, zu denen die Landkreise Vorpommern-Rügen, Vorpommern-Greifswald sowie Stralsund und Greifswald und die Sparkasse Vorpommern gehören. Der Wirtschaftsausschuss des Kreistages Vorpommern-Rügen befasste sich im September mit dem Vorhaben und ließ sich von der Unternehmensberatung Agiplan zu der von ihr erarbeiteten Studie unterrichten.

Vorpommern müsse sich besser vermarkten

Einig ist man sich, dass Vorpommern sich besser vermarkten müsse. Favorisiert wurde zunächst eine Dreiteilung künftiger Regionalentwicklung, mit einem Verein für das Standortmarketing. Die Betreuung der Unternehmer vor Ort soll demnach durch die Wirtschaftsförderer in den Landratsämtern und Rathäusern geleistet werden.

Vorstandsvorsitzende Christine Zillmer (42) sagt dazu: „Uns ist bekannt, dass die Wirtschaftsfördergesellschaften aus Vorpommern neu strukturiert werden beziehungsweise in eine neue Form gebracht werden sollen.“ Etwas auf dem Prüfstand zu stellen, sei gut und richtig, so die Vorsitzende, was das allerdings für die Insel Rügen bedeute, wäre zu diskutieren.

Diskussionsrunde in Prora

Auf der Veranstaltung sollen die handelnden Akteure zu Wort kommen. Es ginge um den Status quo der Planungen und die Vorstellungen zur Umsetzung von Veränderungen im Einzelnen. „Wir haben den Landrat, Dr. Stefan Kerth, eingeladen, den Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Vorpommern Ulrich Wolff sowie den Oberbürgermeister Alexander Badrow aus Stralsund“, sagt sie. Kerth und Wolff haben ihre Zusage bereits bestätigt.

Die Mitglieder und Interessierten haben wir an diesem Tag die Möglichkeit, Fragen zu stellen und Ideen zu entwickeln. Dazu konnte Jens Rademacher, der neuen Geschäftsstellenleiter der IHK Geschäftsstelle Stralsund, als Gast gewonnen werden. „Er wird sich in seiner Funktion vorstellen und uns für Fragen zur Verfügung stehen“, sagt sie.

Die Veranstaltung ist für Interessierte öffentlich. Um eine Voranmeldung bis zum 31. Oktober wird gebeten: info@christine-zillmer.de

