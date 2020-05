Neustart für Gastro und Friseure: Rügener Zweckverband warnt vor Keimen im Wasser 

Bergen

Aufgrund der Corona-Krise könnte die Qualität des Wassers in Leitungen zu Restaurants, Ferienwohnungen und Friseursalons auf der Insel Rügen gelitten haben. Davor warnt der Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Rügen (Zwar). „Wenn nach einiger Zeit des Stillstandes die Wasserversorgung wieder in Betrieb genommen wird, sollte man Vorsicht walten lassen, denn das Wasser könnte verkeimt sein“, macht Zwar-Sprecher Reinhard Litty deutlich.

Üblicherweise fließe durch Abnahme und Zufuhr in den Leitungen der Hausinstallation ständig frisches Wasser. Dieser Ausgleich sei aber durch den Stillstand in der Corona-Pandemie, in der viele Gastronomie-, Dienstleistungs- und Tourismusbetriebe schließen mussten, unterbrochen gewesen. „Deshalb kann eine Verkeimung des Wassers durch Stagnation nicht ausgeschlossen werden“, macht Litty deutlich.

Wasser nach „Neustart“ nicht sofort trinken

Deshalb sollte eine sofortige Nutzung als Trinkwasser vermieden werden. Der Zweckverband empfiehlt, das „alte“ Wasser ablaufen zu lassen oder besser als Brauchwasser zu nutzen, bis frisches Trinkwasser nachgelaufen ist.

Dabei richte sich die Menge nach der Größe der Hausinstallationsanlage. „Es ist sinnvoll alle Kaltwasser-Entnahmestellen vollständig zu öffnen und das Wasser bis zur Temperaturkonstanz abfließen zu lassen“, sagt Litty.

Dies könne überprüft werden, indem der Finger in den Wasserstrahl gehalten werde, bis sich die Temperatur des Wassers an allen Armaturen nicht mehr ändert. „Dann kann das Leitungswasser auch wieder bedenkenlos getrunken und für die Speisenzubereitung genutzt werden“, so Litty.

Von Chris Herold