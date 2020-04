Neustart mit Umsicht und Gelassenheit gemeistert

Rügen

„Bei uns geht alles seinen Gang“, sagt Schulleiter Christoph Racky. Alle der 147 betroffenen Schülerinnen und Schüler der 12. Klassen seien zum Unterricht erschienen. Die Schüler seien informiert gewesen und hätten die besonderen Umstände gefasst aufgenommen. Seit Montag erfolgt die schrittweise Öffnung der Schulen, die für einige Jahrgänge Unterricht zur Prüfungsvorbereitung anbieten. Betroffen sind neben den Zwölftklässlern des Gymnasiums auch die zehnten Klassen der Regionalen Schulen sowie jene vier Schüler des Gymnasiums, die die Mittlere Reife anstreben.

Am Bergener Gymnasium wurden Tutoren-Gruppen gebildet, die nur noch die Hälfte der vorherigen Größe haben. Das funktioniere gut, findet Racky, der sich einen eigenen Eindruck in jedem Klassenraum verschaffte. „In den kommenden Tagen werden sich die Schülerinnen und Schüler zunächst mit jenen Lehrern abstimmen, die später die Prüfungen vornehmen. Dann folgen Unterrichtseinheiten, die auf die Prüfungen vorbereiten.“ Ähnlich verlief der Montag auch an der Regionalen Schule am Rugard, weiß Bürgermeisterin Anja Ratzke. „Die Vorbereitung in den Kleingruppen eignet sich natürlich viel besser zur Vorbereitung auf die Prüfungen.“

Könnte die Kita-Öffnung zu früh erfolgt sein?

Während an den Schulen lediglich ein Bruchteil der Schüler erscheint, führen die Kitas bereits seit Mitte März einen Notdienst durch. In deren Genuss kamen bis gestern solche Kinder, deren Eltern beide in einem systemrelevanten Beruf arbeiten. Das waren in den Bergener Regenbogenhäusern bisher zusammen 16 Kinder. „Nun reicht es aus, wenn nur ein Elternteil im Beruf unabkömmlich ist. Für den Zeitraum ab Montag sind etwa 60 Prozent aller unserer Kinder angemeldet“, sagt Thomas Siebeneicher, der die Verwaltung der vier Kitas organisiert. In den Kitas in Trägerschaft der Stadt Bergen haben 70 der fast 400 Kinder Anspruch auf die Notfallbetreuung.

So viele kämen allerdings letztlich nicht, weil Eltern teilweise doch noch andere Lösungen finden oder beispielsweise weiterhin im Homeoffice arbeiten können, sagt Irmgard Völz, die das Regenbogenhaus 2 im Stedarer Weg leitet. Dort waren am Montag 15 von ehemals 36 Kindern anwesend. In der Kita an der Marktstraße waren es 10 von 30 und das Regenbogenhaus Nummer 4 bleibt derzeit noch geschlossen. „Da aber die Gruppengröße maximal zehn Kinder umfassen soll, werden wir das wohl demnächst ebenfalls öffnen“, sagt Thomas Siebeneicher.

„Es ist schwierig, anderen Eltern klarzumachen, dass sie nicht in einem systemrelevanten Beruf arbeiten.“ Siebeneicher ist skeptisch, was den Zeitpunkt der Lockerung anbelangt. „Wenn eine Herdenimmunität bei etwa zwei Dritteln der Bevölkerung erreicht wird und aktuell vielleicht drei Prozent erkrankt waren, lässt sich ahnen, was uns möglicherweise noch bevorsteht“, glaubt er. In zwei bis drei Wochen könne sich das schon wieder ganz anders darstellen.

Mit Klebestreifen Mindestabstände gekennzeichnet

Der Schulstart der zehnten Klassen aus Garz an der Regionalen Schule „Am Burgwall“ erfolgte nach Informationen der stellvertretenden Schulleiterin Kisten Kilper-Koslik und des Garzer Bürgermeisters Sebastian Koesling ( CDU) sehr diszipliniert. Rund 30 Schülerinnen und Schüler kamem am gestrigen Montag in ihre Schule, um wieder mit dem Unterricht zu starten. Dabei wurden die Mädchen und Jungen in drei Gruppen aufgeteilt und absolvierten jeweils fünf Stunden Unterricht in verschiedenen Fächern. Am heutigen Dienstag werden die fünf Stunden um eine sechste Stunde als Konsultationsstunde erweitert. Hierbei werden den Schülerinnen und Schülern vier Themen angeboten, aus denen sie wählen können.

Für den Unterricht sind die drei größten Räume in der Schule in der zurückliegenden Woche vorbereitet worden, so dass die geforderten Abstände zwischen den einzelnen Zehntklässlern eingehalten werden können. Hierbei wurden mit Klebestreifen und Trennbändern die Mindestabstände zwischen Schülerinnen und Schülern festgelegt. Die Vorschriften bei den Hygienemaßnahmen wurden ebenfalls durchweg eingehalten, freuen sich die Lehrerin und der Bürgermeister über den gelungenen Start an ihrer Schule.

Mit Umsicht und Gelassenheit agiert

Aktuell laufen in der Garzer Schule auch die Vorbereitungen für den Wiedereinstieg der neunten und vierten Klassen. Am kommenden Wochenende soll durch das Corona-Kabinett der Bundesregierung unter Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel ( CDU) entschieden werden, ob diese Klassen wieder in den Unterricht einsteigen sollen. „Bei uns kämen dann auch noch die Schüler der zwei Gruppen des Produktiven Lernens dazu“, ergänzt Kirsten Kilper-Koslik in diesem Zusammenhang.

„Die Vorbereitungen müssen ja innerhalb der Lehrerschaft und gemeinsam mit dem Schulträger besprochen und umgesetzt werden. Ob die Kinder nun nächste Woche oder in 14 Tagen wieder zum Unterricht kommen können“, sieht die stellvertretende Schulleiterin die aktuellen Aufgaben sehr pragmatisch. Kirsten Kilper-Koslik dankt an dieser Stelle allen Beteiligten, dass mit der nötigen Gelassenheit und Umsicht der Start in die Schulzeit gelungen ist. „Nur gemeinsam kriegen wir das auf den Weg“, ist ihr Fazit nach dem ersten Schritt zum neuen Schulalltag, der nunmehr mit den zehnten Klassen erfolgt ist.

Für Notbetreuung ausreichend Platz und Personal

In der Selliner Kita hat sich die Zahl der Kinder in der Notfallbetreuung seit gestern verdoppelt. Waren es in den letzten sechs Wochen fünf Krippen- und Kindergartenkinder sowie drei Hortkinder, so sind es jetzt 14 Kita-Kinder und drei Hortkinder. Es sind aber nicht immer alle Kinder gleichzeitig an einem Tag in der Einrichtung. „Heute sind zum Beispiel sieben Kinder bei uns“, informiert Kita-Chefin Gerlinde Genth.

Gerlinde Genth, Leiterin der Selliner Kita Quelle: Steffi Besch

Die Öffnungszeiten richten sich nach den Bedürfnissen der Eltern und würden fast ausgereizt. Die ersten Kinder kommen schon um 6 Uhr morgens. Einen Kontakt zwischen Eltern und Erziehern gebe es bei der Übergabe nicht. Die Eltern begleiten ihre Kinder bis zur Garderobe und schicken sie dann in den Gruppenraum.

Dass die Zahl der Notbetreuungskinder nicht so hoch sei, liege daran, dass die Eltern vorrangig im Tourismus beschäftigt sind und deshalb ihrer Arbeit momentan nicht nachgehen können. Die drei Hortkinder beschäftigen zwei Erzieherinnen. Die Krippen- und Kindergartenkinder wurden in drei Gruppen aufgeteilt und halten sich in drei verschiedenen Räume auf. Die Mädchen und Jungen einer Gruppe werden ständig von derselben Erzieherin betreut, um die Abstandsregeln einzuhalten und die Ansteckungsgefahr so gering wie möglich zu halten. „Wenn die Kinder draußen sind und mal auf die Toilette müssen, gehen sie ausschließlich auf die Toiletten in ihrem Gruppenraum“, so Genth. Die Kinder wüssten um die Corona-Situation und seien dafür sensibilisiert.

Kita zwei Tage wegen Verdachtsfalls gesperrt

Für kleine Einrichtungen zur Kinderbetreuung könne es problematisch werden, denkt die Selliner Kita-Leiterin. Da die Kita im Ostseebad groß ist, gebe es hier bisher keine Platzprobleme. „Noch haben wir Luft, was die Räumlichkeiten und das Personal angeht“, so Genth. Auch wenn ein Drittel der Erzieherinnen über 60 Jahre alt ist und deshalb nicht zur Arbeit erscheinen muss, aber kann. Die Kinder können weiterhin im Speisesaal an verschiedenen Tischen das Mittag einnehmen, das die hauseigene Küche kocht. Die kommunale Kindertagesstätte betreut sonst mit ihren 18 Erzieherinnen und Erziehern 110 Kita-Kinder sowie 83 Hortkinder in der Schule.

Wegen Corona-Verdacht bei einem Mitarbeiter war die Kita am 5. und am 6. März vorsorglich geschlossen worden. Weil das Testergebnis des Erziehers negativ war und somit kein Coronavirus nachgewiesen wurde, konnte die Einrichtung wieder öffnen. Die Schließung war nicht vom Gesundheitsamt, sondern von der Gemeinde als Kita-Träger angeordnet worden.

Von Gerit Herold, Uwe Driest und Robby Günther