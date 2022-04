Neustart nach Corona-Pause: „Seebühne“ auf Hiddensee wird zum Literatursalon

Vitte

Corona und die Kultur – über die Auswirkungen der Pandemie auf das kulturelle Leben könnte man monatelang wehklagen. Fast alle Künstler und Kulturschaffenden haben unter den Restriktionen gelitten. Auch die Seebühne in Vitte auf der Insel Hiddensee. Selbst wenn sich Gäste auf das „söte Länneken“ verirrten: Die Kultureinrichtungen mussten auch dort lange Zeit geschlossen bleiben.

Corona macht zwar (noch) keine Pause, aber die Schutzmaßnahmen sind mittlerweile weit weniger streng. Und zack – rechtzeitig zum Frühjahr sprießen die Kulturstätten sprichwörtlich aus dem Boden. Auf Hiddensee ist es der Literatursalon. Kennen Sie nicht? Ist auch neu. Und irgendwie auch nicht. Denn zu Hause ist er in der legendären Seebühne in Vitte. Die war jahrelang die Heimat für das gleichnamige maritime Kammertheater von Karl Huck und Wiebke Volksdorf. Deren Aufführungen finden mittlerweile hauptsächlich auf der Bühne der benachbarten Figurensammlung „Homunkulus“ statt.

Auf der Bühne der alten „Seebühne“ werden sich ab sofort fast ausnahmslos die vielen Gast-Künstler präsentieren. Die Theaterdirektorin und der künstlerische Leiter haben das einstige kleine Theater zu diesem Zweck umgestaltet. Das Podest ist ebenso aus dem Zuschauerraum verschwunden wie die Klappstuhl-Reihen. Letztere wurden ersetzt durch 40 Einzelstühle, die je nach Anforderung enger zusammen oder weiter auseinander gerückt werden können.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

An diesem Wochenende wird sich das Haus den Insulanern und Osterbesuchern erstmals neu präsentieren. Zur Eröffnung des Literatursalons am Wallweg 2 liest der Rügener Autor Holger Teschke am 16. und 17. April jeweils um 19 Ihr aus den Neuauflagen seiner Bücher „Inselzeiten – Rügen & Hiddensee“ sowie „Heringe – ein Porträt“. Karten können per E-Mail unter mail@hiddenseebuehne.de oder telefonisch unter 038300-60593 reserviert werden.

Von Maik Trettin