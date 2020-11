Stralsund/Zirkow

Als neuer US-Präsident wird Joe Biden die USA wieder großartig machen, da ist sich Michael Brewer sicher. Die Hängepartie um die Wahl des US-Präsidenten hat dem Hotelier jedoch etliche schlaflose Nächte besorgt. Nach den ersten Hochrechnungen war der 63-Jährige US-Amerikaner, der seit zwei Jahren in seiner Wahlheimat Vorpommern lebt, noch sicher, dass sich Donald Trump erneut durchsetzt. Doch Joe Biden hat die Wahl nun doch für sich entschieden.

Seit dem Wochenende ist Brewer nun im Feiermodus. „So wie die meisten Menschen auf der ganzen Welt bin ich erleichtert“, sagt er. „Die Menschen feiern den Sieg von Joe Biden und Kamala Harris. Da schließe ich mich an, auch ich, wenn ich schon lange in Europa lebe. Amerika wird immer meine Heimat sein.“

„Habe mich in den letzten vier Jahren als Flüchtling gefühlt“

Brewer stammt aus Bayport bei New York. Lange lebte er in der Schweiz. Erst kürzlich eröffnete er mit seinem Partner in Zirkow auf Rügen das Hotel „Himmelreich“. Brewer hatte seine Stimme bereits im September abgegeben – im Bundesstaat Kalifornien. Dort studierte er an der Kunstschule CalArts, die von Walt Disney gegründet wurde. Brewer beschreibt sich als hyperliberal und freut sich für Biden und positioniert sich klar gegen Trump. „Ich habe mich in den letzten vier Jahren immer als Flüchtling aus den USA beschrieben“, scherzt Brewer.

„Jetzt habe ich aber wieder Hoffnung. Ich hoffe, dass Amerika zu den guten Prinzipien zurückkehrt, auf denen es gegründet wurde, Freiheit und Gleichheit für alle.“ Dies sei der Weg wie Amerika wieder großartig werden könnte. „Die USA sollte der Welt jetzt nicht mehr sagen, wie sie leben soll, sondern stattdessen vorleben, wie man leben kann.“

Weltweit sollen Menschen bald wieder an den „amerikanischen Traum“ glauben können

Brewer hofft, dass die Menschen auch in Vorpommern dann wieder an den amerikanischen Traum glauben können. Denn genau dies ginge nicht, „wenn Menschen in Pappkartons auf der Straße leben, wenn Kinder in ihren Schulen oder auf der Straße nicht sicher sind und wenn Rassismus, Sexismus und Homophobie immer noch stark verbreitet sind“, hinterfragt Brewer.

Unter Biden und Harris hätten die USA aus Brewers Sicht nun die historische Chance, der Welt zu zeigen, wie die tiefen Wunden einer gespaltenen Nation geheilt werden können. „Wir brauchen jetzt eine neue Periode des nachhaltigen Wohlstands und des gemeinsamen Anstands“, sagt Brewer. „Nur so gewinnen wir den großzügigen Geist zurück, für den Amerika lange auf der ganzen Welt bewundert wurde.“

Von Kay Steinke