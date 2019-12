Nicolle Behrens tritt mit ihrem Chor auf Weihnachtsmärkten auf

Binz

Nicolle Behrens (42) zaubert Paaren ein Lächeln ins Gesicht, indem sie ihnen das Ja-Wort abnimmt. Sie ist Standesbeamtin im Ostseebad Binz. Seit ihrem vierten Lebensjahr wohnt sie in diesem Ort. Geboren ist Nicolle Behrens in Bergen und wohnte bis zum Umzug in Sassnitz. Dort besuchte die Schule und machte anschließend ihre Ausbildung am Bodensee im Verwaltungswesen. Die Heimat zog sie allerdings wieder zurück in den Norden. In ihrer Freizeit singt und tanzt Nicolle Behrens. „Ich bin vor gut einem Jahr in den Binzer Chor ‚ Min Hart Chor‘ eingetreten. Ich freue mich, dass ich dort zusammen mit meiner Tochter probe und auftrete“, sagt sie. Gerade in der Weihnachtszeit sind die Chormitglieder gefragt. Zusammen treten sie unter anderem auf Weihnachtsmärkten auf. „Am Nikolaustag singen wir in Binz unterhalb des Kurplatzes direkt am Strand“, sagt die 42-Jährige. Am Nachmittag gegen 16 Uhr können Besucher die Stimmen an der Ostsee genießen.

Von Christine Zillmer