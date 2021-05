Der Landkreis Vorpommern-Rügen will früher als der Rest des Landes für Touristen öffnen: Landrat Stefan Kerth (SPD) will sich nach Pfingsten einen Fünf-Punkte-Plan für weitere Öffnungen vom Land absegnen lassen. Was der alles enthält, warum er den Schritt für überfällig hält und wieso der Landkreis besser als andere dasteht.