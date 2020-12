Sassnitz

Stühlerücken in der Sassnitzer Stadtvertretung: Norbert Dahms von der Fraktion Bürger für Sassnitz hat in dieser Woche sein Mandat niedergelegt. Er erklärte seinen Verzicht in einem Schreiben an den Stadtpräsidenten Norbert Benedict, der die Stadtvertreter auf ihrer Sondersitzung am Dienstag davon in Kenntnis setzte. Das Schreiben hatte Dahms auch im Internet veröffentlicht.

In den Zeilen scheint es vordergründig weniger um die Lokalpolitik als vielmehr um Abrechnung mit den Entwicklungen auf Landes- und Bundesebene zu gehen. Dahms beklagt in seinem Brief, dass Angst und Spaltung im Land in einem Umfang herrschten wie lange nicht mehr. Er sieht eine Zeit eines „massiven gesellschaftlichen Wandels“. „Täglich neue Gesetze und Verordnungen“ würden die Menschen auf eine harte Probe stellen. Der Sassnitzer moniert, dass die Werte und Normen des Grundgesetzes und der Demokratie „täglich deformiert, untergraben und Stück für Stück abgeschafft“ würden. Es sei der „Beginn einer Gesellschaft, in der nicht mehr der Diskurs, sondern das Diktat, nicht mehr das Gesetz, sondern die Verordnung und nicht mehr die Achtung vor der Meinung des anderen, sondern nur das Herabwürdigen des anders Denkenden gepflegt“ werde. Eine solche Entwicklung wolle er nicht unterstützen.

Kontakte zu Landes- und Bundespolitikern

Dass er sich deshalb aus der Lokalpolitik zurückzieht, erklärt Norbert Dahms in seinem Schreiben folgendermaßen: „Eines Tages werden auch die gewählten Stadt- und Gemeindevertreter vor Abstimmungen stehen, bei denen sie für die Umsetzung von Maßnahmen stimmen oder auf deren Durchsetzung dringen und sie kontrollieren müssen.“ Welche er meint, lässt er in seinem Brief offen. Für Nachfragen per Telefon oder E-Mail war er für die OZ nicht zu erreichen. Und so bleibt auch unklar, welche „Erlebnisse und Erfahrungen“ der vergangenen Wochen und Monate und welche „Kontakte zu Landes- und Bundespolitikern“ zu der Erkenntnis geführt haben, dass „meine Zeit und Energie nicht mehr als Mandatsträger zum Wohle meiner Heimatstadt Sassnitz einzubringen ist“.

Gegner des Königsstuhl-Projektes

Der 53-Jährige war im Ergebnis der vergangenen Kommunalwahl in die Stadtvertretung gewählt worden. Kommunalpolitisch aktiv war er bereits zuvor. Über Bürgerinitiativen machte er sich 2016 unter anderem für die Erweiterung des Kurortgesetzes MV um den Titel „Kreideheilbad“ stark und gehörte zwei Jahre später zu den Initiatoren des Protestes gegen den Bau der Aussichtsplattform am Königsstuhl. Bei der Kommunalwahl tauchten sein Name und die vieler seiner Mitstreiter auf der Liste der Bürger für Vorpommern-Rügen auf. Gemeinsam mit Mirko Frost (seinerzeit ebenfalls Bürger für Vorpommern-Rügen), Gerd Slowy von der Senioren-Wählergemeinschaft und dem Einzelbewerber Falko Gärtig wurde die Fraktion Bürger für Sassnitz gegründet.

Fraktion spricht von „neuem Betätigungsfeld“

Dort tritt man Gerüchten, dass auch Reibereien innerhalb der Fraktion die Ursache für den Rückzug des 53-Jährigen aus der Stadtvertretung sein könnten, energisch entgegen. „Wir bedauern den Schritt von Herrn Dahms sehr“, sagt der stellvertretende Fraktionsvorsitzende, Gerd Slowy. Man schätze ihn nach wie vor menschlich und aufgrund seines Sachverstands. Die Entscheidung sei eine persönliche und resultiere nicht aus etwaigen Unstimmigkeiten in der Zusammenarbeit innerhalb der Fraktion. Dahms habe den Fraktionsmitgliedern gegenüber von einem „neuen Betätigungsfeld“ gesprochen. „Vor diesem Hintergrund ist es für uns verständlich und nachvollziehbar, wie er zu diesem Schritt gekommen ist“, sagt Slowy. Welche neue Betätigung gemeint ist, lassen sowohl Slowy als auch Dahms in ihren offiziellen Erklärungen offen. Spekuliert wird, dass sich Norbert Dahms weiter politisch engagiert – aber eben nicht auf lokaler Ebene. „Mein Platz ist nun an einer anderen Stelle“, heißt es vieldeutig in seinem Brief an den Stadtpräsidenten.

Seinen Platz in der Stadtpolitik wird eine Frau einnehmen: Manuela Maaß rückt für Norbert Dahms in die Stadtvertretung nach. Auch sie gehört zu den Bürgern für Vorpommern-Rügen und hatte bei der Kommunalwahl eine ähnliche Stimmenanzahl wie Dahms erreicht. Auch Manuela Maaß kommt aus einer Bürgerinitiative. Unter dem Namen „Grüner Wedding“ hatten sie und andere Mitstreiter seinerzeit für den Erhalt der Mietergärten in dem Sassnitzer Stadtviertel gekämpft.

Von Maik Trettin