Über Demokratie und Streitkultur

„Mancher meint, in diesem Land könne man nicht mehr alles sagen. Gleichzeitig werden von einem deutschen Gericht die übelsten Beleidigungen durchgewunken. Ein rechtliches Problem scheint das also nicht zu sein“, begann Norbert Lammert „Pflöcke in ein vermintes Gebiet einzuschlagen“. Anlässlich des 250. Geburtstags von Ernst Moritz Arndt hatte die gleichnamige Gesellschaft am Dienstag zur Festveranstaltung in das Theater Putbus geladen. Festredner vor 180 Gästen aus allen gesellschaftlichen Bereichen war der Vorsitzende der Konrad-Adenauer-Stiftung und ehemalige Bundestagspräsident. „Demokratie und Streitkultur“ lautete das Thema von Lammert, der zunächst darauf verwies, dass in diesem Jahr nicht allein der runde Geburtstag, des am 26. Dezember 1769 in Groß Schoritz geborenen Arndt, begangen wird, sondern vor hundert Jahren mit der Weimarer Verfassung die erste demokratische Verfassung Deutschlands geboren wurde.

Zuvor hatte der Greifswalder Literaturprofessor Gunnar Müller-Waldeck „Vom Nutzen, sich Widersprüchen zu stellen“ gesprochen. „ Arndt ist ein multi-spektrales Phänomen, das je nachdem, aus welcher politischen Richtung er angestrahlt wird, unterschiedlich aufleuchtet“, meint Müller-Waldeck. All jenen, die vorschnell zu einer Meinung fänden, empfahl er, Arndt nicht aus seiner Zeit heraus verstehen zu wollen, sondern umgekehrt sich das Verständnis jener Zeit über den Autor zu erschließen. „Ich bewundere immer die Leute, die sich all ihre Meinungen merken können“, so der Professor.

Digitalisierung stellt alle anderen Neuerungen in den Schatten

Die meisten Menschen hätten eine Vorstellung von „Demokratie“, meinte Lammert. Jedoch: „Ein Begriff verliert in dem Moment, in dem ihn jeder benutzt, jeglichen Informationswert.“ Seit Arndts Zeit der Aufklärung habe die Antwort auf die Frage, „Wie organisiert man eine moderne Gesellschaft politisch?“, stets gelautet: „Natürlich als Demokratie!“ Das habe auch zur Zeit der Wende 1989 gegolten. „Jetzt sind wir 30 Jahre weiter und alle Fragen, die damals geklärt schienen, stehen heute wieder auf der Tagesordnung“, glaubt Lammert. Die Gesellschaft sieht er heute wieder Glaubenskriegen mit absolutem Wahrheitsanspruch ausgesetzt. An die Stelle demokratischer Streitkultur im öffentlichen Raum würden zunehmend sich selbst bestätigende Mitteilungen in bestimmte Milieus treten. Diese Entwicklung werde durch die Digitalisierung verstärkt, „die alle anderen bahnbrechenden technologischen Neuerungen in den Schatten stellt.“

„Wir werden heute mit einem Volumen an Informationen konfrontiert, das um ein Vielfaches gigantisch größer ist, als jemals zuvor in der 70 000-jährigen Geschichte der Menschheit“, so Lammert. Damit würden sich auch die Qualität von Wahrnehmung und somit Prozesse der Urteilsbildung in der Gesellschaft verändern. „Es ist ein Unterschied, ob ich Informationen aus einem Medium beziehe, in dem Profis prüfen, was wichtig und was wahr ist oder, ob ich in meinem Smartphone nach beliebigen Mitteilungen zu einem Thema suche, das mich gerade interessiert.“

Vernunft wird ignoriert

Diese Entwicklung habe ihm keine sonderlichen Sorgen bereitet, bis ihn jemand darauf hingewiesen habe, dass „der famose amerikanische Präsident“ mehr Follower habe, als alle amerikanischen Zeitungen Abonnenten. „Die sicherste Methode, nicht wahrgenommen zu werden, besteht daher heute darin, etwas schlicht Vernünftiges zu sagen. Das interessiert niemanden“, so Lammerts bittere Schlussfolgerung. Eine freie Gesellschaft könne nie eine konfliktfreie Gesellschaft sein, im Gegenteil sei sie erst dadurch als freiheitlich zu erkennen. „Erlauben kann sich eine Gesellschaft das aber nur, wenn es einen Mindest-Konsens gibt, wie mit Konflikten umzugehen ist.“ Politische Systeme stünden nicht unter Denkmalschutz, sondern seien vergänglich, mahnte Lammert. „Die Demokratie ist immer dann am meisten gefährdet, wenn die Menschen sie für selbstverständlich halten“, zitierte er Barack Obama. „In Deutschland gehen wir mit erstaunlicher Großzügigkeit mit dieser Errungenschaft um. Die Verantwortung dafür, was daraus wird, tragen wir alle.“

Von Uwe Driest