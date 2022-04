„Nord-Stream-2-Affäre“: Vorpommern-Rügens Landrat nimmt Schwesig in Schutz

Stralsund

Der Druck auf MVs Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) in der „Nord-Stream-2“-Affäre hält weiter an. Nach indirekten Rücktrittsforderungen aus der CDU-Bundestagsfraktion schaltet sich nun Vorpommern-Rügens Landrat Stefan Kerth (SPD) in die Debatte um die strittige Gründung der „Stiftung Klima- und Umweltschutz MV“ ein – und stärkt Schwesig den Rücken.

Kerth blickt dabei auch auf das Geschehen in seinem eigenen Landkreis zurück. „Vorpommern-Rügen war 2020 von den US-Sanktionen, auf die die Landesregierung mit der sehr schnellen Stiftungsgründung reagiert hat, unmittelbar betroffen. Daher fällt es mir als Landrat schwer, die politischen Vorwürfe gegenüber der ehemaligen Landesregierung und insbesondere gegenüber Manuela Schwesig unkommentiert zur lassen“, begründet er sein Vorgehen. Damals lagerten tausende Rohre für den Fertigbau der Gas-Pipeline im Fährhafen Mukran, der zu 90 Prozent der Stadt Sassnitz gehört und zu 10 Prozent dem Land MV. Die USA wollten das Projekt noch verhindern – doch Landeschefin Schwesig und auch die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) unterstützten das Vorhaben laut CDU-Ortsgruppe weiterhin.

Aus Kerths Sicht sei die gerade stattfindende Aufarbeitung der „Nord-Stream-2-Affäre“ „tendenziös und in wesentlichen Punkten unvollständig“. „Richtig ist, dass man angesichts des Angriffs auf die Ukraine jeden Schritt Russlands auch langfristig viel misstrauischer bewerten muss als bisher“, so Kerth.

Landkreis Vorpommern-Rügen von US-Sanktionen betroffen

Dennoch lenkt Kerth den Fokus auf Fakten, die es für ein vollständiges Bild braucht. „Es wird ausgeblendet, dass das CDU-geführte Bundeswirtschaftsministerium 2020 die US-Sanktionen gegen Nord Stream 2 für die Bundesregierung als völkerrechtswidrig einstufte. Für 80 Millionen Deutsche war diese Nachricht vielleicht unbedeutend. Einige Bürger in MV, insbesondere in meinem Landkreis, waren aber persönlich betroffen und durch die Sanktionen einer empfindlichen wirtschaftlichen Existenzgefährdung, zum Beispiel in Form eines Jobverlustes, ausgesetzt“, sagt Kerth. Es sollte von jeder Landesregierung als politische Pflicht angesehen werden, in einer solchen Situation umgehend entschlossen zu reagieren und dabei auch neue Wege in Betracht zu ziehen. „Weil das viele so sahen, hat es im Landtag zu allen Beschlüssen breite Mehrheiten gegeben, an die sich mancher jetzt nicht mehr erinnern will.“

Kerth lenkt den Blick auf Verfehlungen des Westens

Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hätte die Fronten geschärft. „Die gesamtpolitische Gemengelage ist bis vor kurzem noch nicht ansatzweise so klar gewesen, wie sie uns nun rückwirkend erscheint“, sagt Kerth. „In diesen Tagen weiß plötzlich jeder, dass man in der Vergangenheit hätte vieles besser wissen können. Mir erscheint das wenig seriös.“ Dass die Stiftungsgründung in Zusammenarbeit mit Nord Stream 2 erfolgte, sei ein breites, öffentliches Thema gewesen. „Es ist schon bemerkenswert, dass nun eine Landesregierung gerupft werden soll, für die sich aufgrund der geographischen Lage Russlandkontakte aufdrängen, während auf der Weltbühne offensichtliche Fehlentscheidungen des Westens schnell vergessen werden.“ Hier erinnert Kerth unter anderem an Falschaussagen zu Massenvernichtungswaffen im Irak und daran, dass der sonst so unfehlbare Westen seine Partner in Afghanistan schutzlos zurückgelassen hat.

Doch damit nicht genug. Nach Bekanntwerden des Überfalls auf die Ukraine hätte es einen konsequenten Kurswechsel und eine klare Distanzierung gegeben. In Bezug auf die Klimastiftung sagt der Jurist: „Dass eine Stiftung nicht einfach so aufgelöst werden kann, ergibt sich schlicht und einfach aus dem geltenden Privatrecht. Keine rechtsstaatliche Regierung kann Stiftungen, die ihr nicht mehr gefallen, per Dekret auflösen“, so Kerth.

Kerth: Neue Sicherheitsarchitektur ist wichtiger

Dennoch könne es aus seiner Sicht kein „weiter so“ in der Russland-Politik geben. „Wichtiger als diese polemische, parteipolitische Debatte, sollte es sein, den Krieg schnell zu beenden und eine neue Sicherheitsarchitektur auszutarieren, die unseren Kindern eine friedliche Welt sichert“, so Kerth. Weiterhin solle man schnell und effizient tragende Modelle für eine leistungsfähige und wirtschaftliche Energieversorgung entwickeln.

