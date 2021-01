Um die Erdgasleitung von Russland nach Lubmin endlich fertigzustellen, soll eine Landesstiftung als Schutzschirm gegen US-Sanktionen dienen. Umweltschützer erheben den Vorwurf: Nord Stream 2 erkaufe sich Hilfe, mit Klimaschutz habe dies nichts zu tun. In der Wirtschaft fürchtet man Wettbewerbsverzerrungen.

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) beim Besuch der Gas-Anlandestation in Lubmin. Die Landesregierung will nun mit einer Stiftung Nord Stream 2 und am Projekt beteiligte Firmen vor US-Sanktionen schützen. Quelle: Jens Büttner/dpa