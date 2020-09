Sassnitz

Die Rüganer machen ihrem Unmut über die Drohungen der USA gegenüber der Stadt Sassnitz zunehmend Luft. Die Linke hat jetzt offiziell eine Plakataktion gestartet. Auf den Schildern spricht sich die Partei für die Erdgasleitung Nord Stream 2 aus. „Rügen lässt sich nicht einschüchtern“, steht auf den Schildern, die in mehreren Orten an Laternenmasten hängen. Auf dem Plakat ist außerdem eine Karikatur des US-Präsidenten zu sehen. Das Bild, das die Grafiker verwendeten, zeigt eine aufgeblasene Donald-Trump-Figur mit überspitzter Haar-Tolle.

Sassnitz ist in den Fokus der US-Amerikaner geraten, weil vom Hafen Mukran aus das letzte Teilstück der Pipeline zwischen Russland und Deutschland fertiggestellt werden soll. Seit Wochen liegt ein entsprechendes Spezialschiff, das die Rohre auf dem Meeresgrund verlegen kann, in Mukran und wartet auf seinen Einsatz. Im Stadthafen haben zwei Wohnschiffe festgemacht, die vermutlich als Herberge für die am Bau beteiligten Arbeiter dienen. In Mukran lagern außerdem noch Rohre für die Erdgastrasse.

Weiterbau stockt wegen US-Sanktionen

Dass Deutschland noch mehr russisches Erdgas importiert, ist den Amerikanern seit Langem ein Dorn im Auge. Nach Einschätzung von Wirtschaftsfachleuten und Politikern geht es den USA dabei vor allem darum, eigenes Gas zu exportieren. Das wird in den Vereinigten Staaten meist durch die hierzulande als umweltbelastend geltende und daher weitgehend verbotene Fracking-Methode gewonnen. Der Bau einer zweiten Gasleitung sorgt gelinde gesagt für Verstimmungen. Projektpartnern wurden Sanktionen angedroht, so dass sich viele davon verabschiedeten und der Weiterbau stockte. Der Groll der Amerikaner richtet sich dabei auch gegen die kleine Hafenstadt auf Rügen. Führenden Vertretern der städtischen Hafengesellschaft und des Gesellschafters (zu 90 Prozent die Stadt Sassnitz) würde man die Einreise in die USA untersagen und den Zugriff auf dortiges Vermögen verhindern, schrieben drei US-Senatoren in einem Brief an die Stadt.

Wenke Brüdgam, Landesvorsitzende der Linken, zeigte sich gestern beim Vor-Ort-Termin in Sassnitz empört. „Es werden jetzt konkret Menschen bedroht“, sagte sie. „Das ist eine neue Eskalationsstufe.“ Die Lage habe sich zugespitzt. In dieser Situation werde die amerikanische Denkweise ganz deutlich: zu glauben, überall auf der Welt bestimmen und auf alles Einfluss nehmen zu können. „Das können wir nicht einfach so hinnehmen. Es ist wichtig, dass wir unseren Unmut artikulieren.“ Schließlich sei das Projekt auch mit Arbeitsplätzen für Menschen aus der Region verbunden. „Da muss man zeigen, dass man an der Seite der Arbeiter steht.“

Plakate hängen auf ganz Rügen

Die Linke zeigt das in den kommenden Wochen an mehreren Orten auf Rügen. „150 Plakate haben wir drucken lassen“, sagt der Kreis-Geschäftsführer der Partei im Kreis Vorpommern-Rügen, Matthias Schmeißer. An 75 Stellen auf der Insel hängen sie bereits beziehungsweise werden sie noch aufgehängt, unter anderem in Lietzow, Bergen, Zirkow, Garz, Putbus, Patzig –und natürlich in Sassnitz. Hier begleitet Bürgermeister Frank Kracht die Aktion. Er sitzt für die Linke im Kreistag und ist direkt von den Drohungen betroffen. Nein, sagt er lachend, einzufrierendes Vermögen in den USA habe er nicht. Aber immerhin einen Städtepartner.

2017 unterzeichneten Kracht und sein damaliger Amtskollege genau am Unabhängigkeitstag der USA in Port Washington die Vereinbarung über eine Städtepartnerschaft. „Gemeinsam werden wir danach streben, unsere Mitbürger zu ermutigen, als ,zivile Diplomaten‘ aktiv zu sein und den Grundgedanken, welchen Präsident Eisenhower vor über 60 Jahren ins Leben gerufen hat, über die Stadtgrenzen hinauszutragen“, heißt es darin. Von der „zivilen Diplomatie“ will man im Moment jenseits des Atlantiks nicht viel wissen. Dies sei eine Bundesangelegenheit, bekommt Kracht knapp zu hören, wenn das Thema zwischen den Partnern zur Sprache kommt.

Medien verfolgen den Konflikt

Während der Plakataktion klingelt das Mobiltelefon des Bürgermeisters: Schon wieder eine Presseanfrage, und wieder geht es um Nord Stream 2 und die US-Drohungen. Kurz und knapp antwortet er zum x-ten Mal auf die immer gleichen Fragen. Als sein Gesprächspartner aufgelegt hat, seufzt er kurz: „ Trump ist diese ganze Aufmerksamkeit nicht wert“, sagt er. „Aber es ist ja nicht nur der US-Präsident“, entgegnet Armin Latendorf. Weite Teile der amerikanischen Bevölkerung teilten seine Ansichten. Der Geschäftsführer der Linksfraktion im Kreistag Vorpommern-Rügen schüttelt den Kopf. „Ich habe bei mir zu Hause in Grimmen eine Gasheizung. Und ich bin froh, dass ich das günstige russische Gas bekomme und nicht das teure Fracking-Gas aus den USA.“

Nein, sagt Matthias Schmeißer, mit Wahlkampf habe die Aktion nichts zu tun. Es sei einfach an der Zeit, Flagge zu zeigen. Eine Plakat-Aktion hatte die Linken im Kreis zuletzt in Stralsund ins Leben gerufen, seinerzeit zum Thema der „systemrelevanten Berufe“ in der Corona-Krise. Die Linken sind nicht die einzigen, die sich in dieser Frage öffentlichkeitswirksam positioniert haben. Die CDU in Sassnitz hatte den US-Präsidenten per Brief zu Gesprächen eingeladen, die AfD eine Demonstration im Stadthafen organisiert.

Kanzlerin sollte selbstbewusster auftreten

„Die Situation zwischen Deutschland und den USA erinnert mich an den Kalten Krieg“, sinniert die Rügener Bundestagsabgeordnete Kerstin Kassner. Die Vereinigten Staaten wollten den Deutschen vorschreiben, was sie zu tun oder zu lassen hätten. „So wird das nichts mit der Völkerverständigung.“ Die Linke im Bundestag habe mehrfach Anfragen an die Regierung gestellt. „Ich würde mir wünschen, dass die Bundeskanzlerin gegenüber den USA etwas selbstbewusster auftreten würde.“

