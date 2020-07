Sassnitz

Rätselraten um ein Wohnschiff im Sassnitzer Stadthafen auf der Insel Rügen: Das ist seit einigen Wochen Heimat für rund 140 Arbeiter, die mit den Vorbereitungen für den Weiterbau der Gas-Trasse Nord Stream 2 beschäftigt sind.

Anfang Juni machte das Wohnschiff „Rossini“, von Schleppern bugsiert, weil ohne eigenen Antrieb, im Hafen fest. Landanschlüsse wurden verlegt, Arbeiter zogen ein. Jeden Morgen bringt seither ein Binzer Reiseunternehmen die Männer per Bus in den nahen Ortsteil Mukran. Engländer, Russen, Ukrainer, Italiener.

Hier, im modernen Fährhafen, liegt seit Anfang Mai das russische Verlegeschiff „Akademik Tscherski“. Aus dem Hafen Nachodka am Japanischen Meer nach Rügen geholt, soll es die fehlenden 160 Kilometer der Pipeline südöstlich von Bornholm verlegen. Und genau dies vorzubereiten ist wohl die Aufgabe der Spezialisten.

Umstrittenes Projekt

Und da liegt das Problem: Die USA auf der einen und Russland, einige EU-Staaten sowie international agierende Firmen auf der anderen Seite streiten um die im Bau befindliche Erdgas-Pipeline des russischen Staatskonzerns Gazprom. Die Parallel-Pipeline zu der schon genutzten Leitung Nord Stream 1 soll unter Umgehung der Ukraine durch die Ostsee die Energieversorgung Europas in kommenden Jahrzehnten absichern, russisches Erdgas nach Lubmin bei Greifswald transportieren.

Rund 2300 der 2460 Kilometer sind bereits fertig. Doch die USA wollen Nord Stream 2 verhindern. Mit aller Macht. „Wir sollen Deutschland vor Russland beschützen“, betont Trump. Wirtschaftsexperten vermuten, dass es Trump eher um den Absatz von amerikanischem Fracking-Gas in Europa geht.

Russland will Pipeline selbst verlegen

Der Bau der Pipeline stoppte, als die USA Ende 2019 eine Firma von Verlegeschiffen sanktionierten. Russlands Präsident Wladimir Putin kündigte im Januar 2020 an, den Bau der Leitung mit eigenen Kräften beenden zu wollen, wahrscheinlich 2021. Und genau dies könnten nun die an Bord der „Rossini“ lebenden Arbeiter vorbereiten.

Nord Stream 2 : Wir haben damit nichts zu tun

Doch verlässliche Informationen gibt es kaum: Die Nord Stream 2 AG gibt sich gegenüber Anfragen schmallippig: Man habe derzeit mit dem Wohnschiff nichts zu tun, erklärt Sprecher Steffen Ebert. Man sage grundsätzlich nichts zu Kunden im Hafen, betont Felix Zimmermann vom Berliner Medienbüro am Reichstag, zuständig für Mukran Port. Der Sassnitzer Bürgermeister Frank Kracht und die Hafenbetriebs- und Entwicklungsgesellschaft mbH sind für die OZ nicht erreichbar. Und der Sassnitzer Hafenkapitän Ronald Damp wiegelt ab: „Kein Kommentar.“

Angst vor Strafmaßnahmen

Möglicher Grund: Angst vor Strafmaßnahmen, welche die US-Regierung wiederholt angekündigt hat. Betroffen wären möglicherweise alle am Projekt Beteiligten – Zulieferer, Bauunternehmen, Geldgeber, Versicherungen, Häfen. Das amerikanische CAATSA-Gesetz aus dem Jahr 2017 sieht für Geschäfte unter anderem mit Russland Sanktionen auch gegen ausländische Firmen vor. Unter Maßgabe dieses Gesetzes könnten Unternehmen, die an der Fortführung des Projekts beteiligt sind, auf mögliche Konsequenzen für diese Aktivitäten hin überprüft werden, hatte zuletzt auch US-Außenminister Mike Pompeo betont.

Energieminister Pegel : Halten an Bau fest

Mecklenburg-Vorpommerns Energieminister Christian Pegel ( SPD) hatte dagegen immer wieder an die Bundesregierung und an die EU-Kommission appelliert, die europäische Souveränität klar zu verteidigen und mit ernstzunehmenden Gegenmaßnahmen zu reagieren. Ein Infrastrukturprojekt der europäischen Energiewirtschaft dürfe nicht zum politischen Spielball werden. Man brauche „eine gesicherte Gasversorgung in Europa“. Deshalb halte man am Bau der Gaspipeline Nord Stream 2, die in rechtsstaatlichen Verfahren in mehreren europäischen Ländern genehmigt wurde, ausdrücklich fest, so Pegel.

Thomas Luczak