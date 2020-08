Sassnitz

Die russisch-deutsche Gaspipeline Nord Stream 2 könnte jetzt theoretisch fertiggebaut werden: In Dänemark endete am Montag die Einspruchsfrist gegen das Verlegen von Röhren durch Schiffe mit Ankern in dänischen Gewässern. Dafür war eine Zusatzgenehmigung nötig geworden, weil beim Ankern der Verlegeschiffe die Gefahr bestehen könnte, dass versenkte Munition getroffen wird oder Umweltschäden verursacht werden.

Die Betreiberfirma von Nord Stream hält sich allerdings noch bedeckt, wie es jetzt weitergeht. Zwei russische Verlegeschiffe liegen jedenfalls bereit: Die „Akademik Tscherski“ im Hafen von Mukran auf Rügen und die „Fortuna“ im Seehafen Rostock.

Heimliche Vorbereitungen?

Damit gibt es auch weiterhin keine Klarheit über das Wohnschiff „Rossini“ im Hafen von Sassnitz auf Rügen: Seit etwa sechs Wochen liegt das 135 Meter lange Hotelschiff vor Anker. Es sei 2010 von dem niederländischen Unternehmen „Chevalier Floatel“ ursprünglich für den Einsatz in Kasachstan gebaut worden, sagt ein Mann namens Dimitrijs, der nach eigenen Angaben das Hotelschiff leitet. Seinen Nachnamen möchte er nicht nennen. In den 110 mit je einem mit Waschraum ausgestatteten Kabinen für bis zu vier Personen sind derzeit rund 150 Personen untergebracht, die im Hafen von Mukran arbeiten.

Dort seien die Arbeiter damit befasst, ein Verlegeschiff für die Pipeline Nord Stream 2 betriebsbereit zu machen oder andere Vorbereitungen für den Fortgang der Verlegung der Pipeline zu treffen, heißt es hinter vorgehaltener Hand. Bestätigen möchte Unternehmenssprecher Steffen Ebert weder diese noch andere Vermutungen. „Uns sind Spekulationen über die Weiterverlegung bekannt. Wir werden zu gegebener Zeit über unsere Pläne informieren.“

Kein Kommentar

„Sowohl Nord Stream 2 als auch die Unternehmen, die unser Projekt unterstützen, sind davon überzeugt, dass die schnellstmögliche Inbetriebnahme der Pipeline im Interesse der Energiesicherheit Europas, der europäischen Verbraucher, der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit der EU und der Klimaschutzverpflichtungen liegt“, so Ebert. Sein Unternehmen könne jedoch „Arbeiten nicht kommentieren, die nicht direkt mit unserer Pipeline zu tun haben“. Auch ein Sprecher des Fährhafens Mukran möchte sich angesichts des „sensiblen Themas“ mit einer Beurteilung zurückhalten.

Kommentar: Streit um Nord Stream 2 ist unwürdig

Dem Vernehmen nach sind es die Bestrebungen der US-Administration, welche die Verunsicherung hervorrufen. Selbst die Bürgermeister der betroffenen Gemeinden könnten die Folgen von Sanktionen zu spüren bekommen – schließlich unterstützen sie das Projekt. Der Bürgermeister von Sassnitz und Gesellschafter des Fährhafens Mukran, Frank Kracht (Linke), hat bei früherer Gelegenheit bereits einmal geäußert, dass er an einem Weiterbau der Pipeline amerikanischen Sanktionsdrohungen zum Trotz interessiert sei. Dem Druck der US-Regierung wolle er sich nicht beugen.

Sechs Prozent fehlen

Der Bau der eigentlichen Pipeline ruht, nachdem die USA Ende 2019 Sanktionen beschlossen hatten, die sich vor allem gegen die Schweizer Betreiberfirma der Verlegeschiffe richteten. Rund 150 Kilometer oder sechs Prozent des 2460 Kilometer langen Doppelstrangs fehlen noch, davon 120 Kilometer in dänischen Gewässern und 30 in deutschen.

Abseits der Pipeline gehen die Arbeiten jedoch weiter: Die deutsche Anlandestation bei Lubmin (Kreis Vorpommern-Greifswald) ist nach Angaben von Nord-Stream-Sprecher Ebert weitgehend fertig und betriebsbereit. „Derzeit laufen noch Feinarbeiten wie das Asphaltieren der Straße und der Rostschutz.“ Auch der Bau der russischen Station komme gut voran, sagte Ebert. An der Pipeline wurden bis Ende Juni Abschnitte, die durch Fahrrinnen verlaufen, zum Schutz mit Steinen zugeschüttet.

Sanktionsdrohung ohne Folgen

Die jüngste Ankündigung der US-Regierung, die Sanktionen gegen Nord Stream 2 auf weitere beteiligte Firmen auszuweiten, habe bislang keine Folgen gehabt, betont Ebert. „Bisher stehen alle Partner hinter dem Projekt.“ Allerdings habe Nord Stream mitbekommen, dass mehrere Firmen Gespräche mit US-Vertretern geführt hätten. Über die Ergebnisse wisse er allerdings nichts.

„US-Sanktionen, sofern sie verhängt würden, könnten über 120 Unternehmen aus mehr als zwölf europäischen Ländern direkt treffen. Sie würden Investitionen zur Fertigstellung der Pipeline in Höhe von rund 700 Millionen Euro verhindern – und das in wirtschaftlich schwierigen Zeiten“, warnt Ebert.

Von Axel Büssem und Uwe Driest