Auch aus dem zweiten Anlauf wurde nichts: Das Ostseebad Göhren macht sich weiterhin noch nicht auf die Suche nach einem neuen Betreiber für seine Sportstätten. Die Gemeindevertreter stimmten auf ihrer Sitzung am Montag mehrheitlich gegen einen entsprechenden Grundsatzbeschluss.

Die Gemeinde beabsichtigt einen Regiewechsel beim Betrieb ihrer Mehrzweckhalle und der beiden Sportplätze. Dafür soll ein sogenanntes Interessenbekundungsverfahren angeschoben werden. Bisher werden Sportplatz und Kunstrasen von der Gemeinde verwaltet, die Nordperdhalle ist dem kommunalen Eigenbetrieb Kurverwaltung angegliedert.

Als Sport- und Veranstaltungsort konzipiert

Doch die Halle schreibt rote Zahlen: Sie ist zwar sehr gut gebucht, trotzdem ist sie mit einem jährlichen Minus im fünfstelligen Bereich ein finanzieller Klotz am Bein der Kommune. Die als Sport- und Veranstaltungsort konzipierte Halle soll nach über 20 Jahren neu ausgerichtet und in eine bessere Wirtschaftlichkeit geführt werden.

Eine Idee: Die Nordperdhalle soll eine Sport- und Eventstätte mit Möglichkeiten der Beherbergung für Trainingslager werden. In das Konzept sollten auch die Sportplätze einbezogen werden. Dazu hat die Berliner Event-Künstler-Medien-Agentur Pehnert & Hoffmann zusammen mit dem Architekturbüro Czyborra Klingbeil Architekturwerkstatt im Auftrag der Gemeinde eine Projektstudie erarbeitet.

Gebäude müsste baulich erweitert werden

Demnach müsste das Gebäude baulich erweitert und architektonisch aufgewertet werden. Kostenpunkt: zwei bis drei Millionen Euro – eine Summe, die Göhren mit seinem defizitären Haushalt nicht aufbringen kann. Zudem habe das Wirtschaftsministerium signalisiert, dass nur eine grundlegende Modernisierung der Halle förderfähig sei, nicht aber nur die Sanierung alter Substanz.

Sportverein als Hauptnutzer hat große Bedenken

Der Grundsatzbeschluss für ein Interessenbekundungsverfahren hatte bereits im September letzten Jahres zur Abstimmung gestanden und war schließlich auf Antrag von Bürgermeister Torsten Döring zurückgestellt worden. Der TSV Empor Göhren mit seinen 240 Mitgliedern hatte seinerzeit gegen die Absichten der Gemeinde, den Betrieb ihrer Sportstätten in fremde Hände zu geben, interveniert. Er befürchtet, dass der Verein und der Breitensport mit einem neuen Betreiber aus der Nordperdhalle gedrängt werden könnten und vielleicht auch ein Verkauf nicht ausgeschlossen sei. Bürgermeister Torsten Döring hatte dies ausgeschlossen und stattdessen auf Gespräche mit dem Vereinsvorstand gedrängt. Weiterhin sollte eine Arbeitsgruppe gebildet werden.

Da diese ihre Arbeit bisher aber noch nicht aufgenommen hat, stand für viele Göhrener das Thema überraschend am Montag auf der Tagesordnung. Rund 40 Interessierte waren zur Sitzung erschienen, darunter zahlreiche Funktionäre und Sportler des Vereins, die von vielen Teilen der Insel kommen. Dessen Vorsitzende Petra Westphal betonte erneut, wie wichtig die Halle für das sportliche, kulturelle und soziale Leben im Ort und in der Region ist.

Neue Arbeitsgruppe tagt am Freitag

„Wichtig ist, dass Gemeinde, Kurverwaltung und Verein nicht gespalten werden. Alle müssen an einen Tisch, um Lösungen zu finden“, erklärte Bürgermeister Torsten Döring. Die Arbeitsgruppe, die aus Vertretern der benannten Bereiche besteht, sei zwar gebildet worden, habe aber wegen der Corona-Situation bisher nicht tagen können. Dies werde nun am Freitag geschehen. Über die ersten Ergebnisse soll auf der nächsten Gemeinderatssitzung im März informiert werden.

Gleichzeitig hatte der kommunale Eigenbetrieb Kurverwaltung im letzten Jahr eine unbefristete Vollzeitstelle für einen Mitarbeiter im Bereich Sportstätten ab März dieses Jahres ausgeschrieben. Dessen Aufgaben sollen unter anderem die Objektverantwortung in kaufmännischer und technischer Hinsicht, die betriebswirtschaftliche Führung und Weiterentwicklung der Sportstätten sowie die Organisation von Veranstaltungen, Wettkämpfen und des Vereinssports sein.

Hallenleiter geht im Mai in den Ruhestand

Darauf habe es mehrere Bewerbungen gegeben. Eine Entscheidung stehe noch aus. „Wir können derzeit niemanden einstellen, die Kurverwaltung ist in Kurzarbeit“, so der Bürgermeister. In der Nordperdhalle sind gegenwärtig zwei Mitarbeiter beschäftigt, einer davon – der Hallenleiter – geht im Mai in den Ruhestand.

TSV Empor Göhren gibt es seit 70 Jahren

Dass die Halle finanziell drücke, wisse man auch beim TSV, so Petra Westphal. Als Hauptnutzer der Einrichtung, in der auch der Sportunterricht der benachbarten Regionalen Schule stattfindet, sei man bemüht, Ideen und Konzepte mitzuentwickeln, um die Halle besser zu vermarkten. Gebührenerhöhungen und die Organisation von Trainingslagern seien ein Anfang. Der TSV Empor Göhren mit seinen acht Abteilungen feiert in diesem Jahr sein 70-jähriges Bestehen. Gerade wurde eine Kinder- und Jugendgruppe im Volleyball neu gegründet.

„Bevor wir ein Interessenbekundungsverfahren für eine Betreibersuche auslösen, sollte eine Einwohnerversammlung stattfinden“, meint Torsten Döring.

