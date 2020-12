Sassnitz

In der Hafenstadt liegen beim Thema „Pipeline“ offenbar zumindest teilweise die Nerven blank. Während Bürgermeister und Stadtvertretung gern Ruhe einkehren lassen würden, um Verhandlungen hinter den Kulissen zu ermöglichen, macht sich nun die Ortsgruppe der CDU zum Anwalt von Gewerbetreibenden der Region. „Die Verträge mit Nord Stream laufen zum Jahresende aus und die beteiligten Firmen fürchten um den Fortgang des Projekts“, sagt Ingo Trusheim, Vorsitzender der Sassnitzer CDU. Er habe einen „ Hilferuf zweier Firmen unter anderem aus Sassnitz“ erhalten, die nicht genannt werden wollten. In dem Schreiben sei unter anderem auf Engpässe im Betrieb des Fährhafens hingewiesen worden, so Trusheim.

So hätten die Absender moniert, dass für die Abwicklung der Vielzahl von Hafenanläufen weitere Liegeplätze dringend benötigt würden. Durch die aktuelle Situation werde es immer schwieriger, die jeweiligen Schiffe abzufertigen. Teilweise könne keine ausreichende Versorgung der Besatzungen mit Proviant und Frischwasser erfolgen, da nur ein kurzes Zeitfenster gewährt werde. „Dieses resultiert aus der Tatsache, dass wir zurzeit lediglich einen Liegeplatz für die im Projekt befindlichen Schiffe zur Verfügung haben. Seitens unseres Auftraggebers wurde darauf hingewiesen, dass dieser Umstand eine erhebliche Verzögerung des Projekts bedeutet“, heißt es weiter.

Firmen glauben nicht an Weiterbau

Das Schreiben habe ihn erst nach der vergangenen Sitzung der Stadtvertretung erreicht, so dass die Fraktion seiner Partei, der Trusheim selber nicht angehört, das Anliegen dort nicht habe thematisieren können. Daher habe er sich auch über die sozialen Medien an die Öffentlichkeit gewandt. Unter der Überschrift „Wer entscheidet die Verlängerung von Nord Stream 2?“ richtet die Sassnitzer CDU ihre Fragen an das Unternehmen und weitere verantwortliche Akteure. „Die Einzigen, die sich offensichtlich sicher sind, dass die Pipeline weitergebaut wird, ist Nord Stream selbst. Nur wo? Im Fährhafen Mukran sind rund um das Projekt über zehn Firmen unserer Region involviert, unterhalten Arbeitsplätze, zahlen Gewerbesteuer an unsere Region/Stadt und bangen um die Arbeitsplätze.“ Nach Gesprächen mit Firmenvertretern seien zudem weitere Fragen zu den Ambitionen von Fährhafen und Bürgermeister entstanden.

So werde nicht allein moniert, dass Schiffe nicht anlegen könnten, wodurch dem Fährhafen „täglich hohe Einnahmen verloren gehen könnten“, sondern auch, dass Anfragen von Nord Stream und anderen nach Verlängerung des Projekts nicht beantwortet worden seien. „Unsere Sassnitzer Firmen haben den Eindruck, dass das Projekt Nord Stream 2 nicht verlängert werden soll“, so Trusheim.

Drei Kreuzfahrtschiffe liegen in Mukran

Bürgermeister Frank Kracht kann die Überlegungen nicht nachvollziehen, weiß nicht, von welchen Verträgen die Rede sein könnte. „Der Fährhafen hat Verträge über die Lagerung von Rohren. Von anderen Firmen, die gemeint sein könnten, weiß ich nicht. Jedes Schiff wird diskriminierungsfrei nach Antragseingang bearbeitet“, so Kracht. Der Hafen Mukran sei mit europäischen Fördermitteln als Infrastrukturprojekt gebaut worden und solle im kommenden Jahr erweitert werden. Allerdings wäre der Hafen derzeit voll und verfüge nur über begrenzte Kapazitäten. So haben derzeit mit den Viking Star, Sky und Sun gleich drei Kreuzfahrtschiffe angelegt, die bisher vor Sassnitz auf Reede lagen. Hinzu kämen saisonbedingt zunehmende Anläufe durch Weihnachten und der Neuen Seidenstraße sowie Bauarbeiten an der Nordmole.

Stadtpräsident Norbert Benedict ( SPD) kritisiert die Initiative des CDU-Ortsverbands, weil sie geeignet sein könnte, unnötige Ängste zu schüren. In einem von allen Fraktionen und fraktionslosen Abgeordneten unterzeichneten offenen Brief hatte sich das Gremium Anfang des Monats an Mitarbeiter der Fährhafengesellschaft und der im Hafen tätigen Unternehmen gewandt. „Wir sind betroffen von den Sorgen und Befürchtungen, die die Belegschaft der Fährhafen Sassnitz GmbH und ihrer Tochterunternehmen in Zusammenhang mit den angedrohten Sanktionen der drei US-Senatoren geäußert hat“, heißt es in dem Schreiben. Die Stadtvertretung werde alles in ihrer Macht Stehende unternehmen, „damit die Fährhafen Sassnitz GmbH und ihre Tochtergesellschaften weiterhin ihren öffentlichen Auftrag zur Betreibung und Entwicklung des Hafens Mukran erfolgreich ausüben und somit die bestehenden Arbeitsplätze sichern und ausbauen können“.

Über die Fortsetzung der Arbeiten ab Januar hat das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie ( BSH) bisher noch nicht entschieden, hatte eine Sprecherin verlauten lassen. Dort hatte Nord Stream 2 eine Änderungsgenehmigung beantragt. „Die Bauarbeiten im Dezember (zweimal 2,6 km) mit ankerpositionierten Schiffen sind von der Genehmigung 2018 und der Zustimmung des BSH vom Oktober 2020 abgedeckt. Das Änderungsverfahren für die Verwendung von ankerpositionierten Fahrzeugen auch bis Ende Mai läuft derzeit. Die eingegangenen Stellungnahmen von Naturschutzverbänden werden umfänglich ausgewertet“, heißt es aus der Bundesbehörde. Unterdessen ist das russische Verlegeschiff Akadmik Chersky derzeit offenbar in der Nähe von Kaliningrad im Einsatz.

Von Uwe Driest