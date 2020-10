Nordstream 2: Russisches Verlegeschiff läuft sich vor Rügen warm

Mukran

Nachdem die dänische Regierung nun ihre Erlaubnis erteilte, dass die umstrittene Pipeline Nord Stream 2 auf dem dänischen Kontinentalsockel verlegt werden darf, scheinen die Arbeiten wieder aufgenommen werden zu sollen. Der Rügener Taucher Frank Reile konnte beobachten, wie das 150 Meter lange russische Verlegeschiff „Akademik Tscherski“ am Freitag den Hafen auf Rügen verließ und einige Seemeilen vor Sassnitz vor Anker ging.

Das Spezialschiff war in Mukran für seinen Einsatz zum Weiterbau der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 vorbereitet worden. Unter anderem soll es dabei mit vier Ankern versehen worden sein, mit denen es sich bei der Verlegung der Rohrelemente in die jeweilige Position ziehen kann. Dieses Verfahren wird nun offenbar in der Ostsee vor Sassnitz erprobt.

Arbeiten im Dezember 2019 gestoppt

Im Dezember vergangenen Jahres waren die Bauarbeiten vor Bornholm abrupt gestoppt worden, weil die beiden Schweizer Verlegeschiffe wegen einer ersten Sanktionswelle der USA ihre Arbeit eingestellt hatten. Wohl um den Konzern Gazprom dem Zugriff durch US-Sanktionen zu entziehen, war daraufhin die „Akademik Tscherski“ in das Eigentum der russischen Kapitalgesellschaft STIF übertragen worden und soll gemeinsam mit anderen russischen Schiffen die Pipeline nun vollenden.

Nach Angaben der dänischen Energieverwaltung ruhen die Bauarbeiten zwar weiter, dürfen aber wiederaufgenommen werden, wenn der Behörde ein entsprechender Zeitplan vorgelegt werden.

Von Uwe Driest