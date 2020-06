Stralsund

Die Ostdeutsche Eisenbahn Gesellschaft ( ODEG) bringt seit einem halben Jahr Fahrgäste an die schönsten Reiseziele Deutschlands. Im Dezember hatte die ODEG die Linien RE10 ( Rostock, Stralsund, Züssow) und RE9 ( Rostock, Stralsund, Binz/ Sassnitz) von der Deutschen Bahn übernommen. Im Interview erzählt ODEG-Geschäftsführer Stefan Neubert (40), wie man so eine Übernahme in unter 100 Tagen auf die Schiene bringt und warum das Unternehmen bald dringend 250 neue Stellen besetzen muss.

Stefan Neubert hält die ODEG als Geschäftsführer auf Expansionskurs. Quelle: ODEG

Die ODEG hat vor rund einem halben Jahr ein Großteil der Strecken in Vorpommern übernommen. Wie blicken sie auf den Start zurück?

Er war anstrengender als üblich, da wir kaum Zeit zur Vorbereitung hatten. Der finale Zuschlag kam Anfang 2019, doch dagegen erhob die Deutschen Bahn Einspruch. Vor Gericht bekamen schließlich wir Recht, das Urteil kam jedoch erst im Oktober, sodass die Zeit bis zur Betriebsaufnahme auf ein Minimum schrumpfte, denn keine 100 Tage später sollte ja die Jungfernfahrt starten. Daher bereiteten wir trotz des Verfahrens den Betriebsstart in der Zwischenzeit weiter vor. Die längste Vorbereitungszeit benötigen in der Regel die Fahrzeuge. Unsere waren planmäßig zur Betriebsaufnahme noch nicht fertig, wir konnten aber baugleiche Cityjets von den Österreichischen Bundesbahnen ( ÖBB) ausleihen. Mittlerweile sind die bei Siemens gebauten und von der Leasinggesellschaft Alpha Trains an die ODEG vermieteten Triebfahrzeuge vom Typ Desiro ML im Einsatz. Die Fahrzeuge wurden Anfang 2020 fertig und konnten somit quasi in Rekordzeit gebaut werden, weil wir unseren Auftrag an eine bestehende Fertigung andockten. Ein Fahrzeug fehlt nur noch, dann ist die Ostsee-Flotte mit sieben Fahrzeugen komplett. Wichtig ist, dass die Bahnen jetzt auf der Strecke sind und viele Mitarbeiter der ODEG damit nun einen guten Job machen. Letztes Jahr haben wir rund 21 Millionen Fahrgäste befördert, durch die zusätzlichen Linien könnten in 2020 ein paar dazu kommen.

Wie lief das erste Halbjahr?

Der Start lief geräuschlos. Das Feedback von den ersten Fahrgästen zum Service und den Zügen war ziemlich gut, aber die ÖBB- und die Alpha Trains-Züge sind ja auch nagelneu. Am Anfang gab es etwas Skepsis vor dem Neuen, aber das ist sicherlich normal. Immerhin hatte die Deutsche Bahn die Strecken zuvor über mehrere Jahrzehnte bedient. Die Skepsis hat sich jedoch aufgrund unserer sehr guten Leistung inzwischen gelegt. Von den Zahlen her war das erste Quartal sehr stabil, wohingegen das zweite dann unmittelbar mit dem Lockdown begann, welcher ziemlich durchgeschlagen hat. Im Inselverkehr war die Auslastung teilweise 90 Prozent niedriger – auch weil die Gebiete komplett abgeriegelt wurden. Trotzdem haben wir unsere Leistungen vollumfänglich aufrecht erhalten, denn wir befördern ja nicht nur Urlauber, sondern auch systemrelevante Fahrgäste wie Krankenschwestern und Ärzte. Diese müssen genauso wie Polizisten oder Mitarbeiter von Stadtwerken mobil bleiben. Mit den Lockerungen nimmt der Berufsverkehr nun wieder Fahrt auf, sodass wir inzwischen wieder bei 50 bis 70 Prozent im Vergleich zu der Zeit vor Corona liegen. Auch der Reiseverkehr läuft seit Pfingsten an, das ist nicht nur für uns gut, sondern auch für die lokale Wirtschaft.

Welche Schwierigkeiten gab es sonst?

Durch den kurzen Vorlauf kamen wir nur zum Teil an Personal aus Vorpommern. Wir sprachen alle Mitarbeiter der ODEG an, viele freuten sich regelrecht auf eine neue Herausforderung an der Ostsee. Für die Triebfahrzeugführer ist Abwechslung auch schön, denn so sehen sie nicht nur immer den gleichen Wald, sondern nun auch mal das Meer. Für einige Mitarbeiter bietet die neue Strecke sogar die Möglichkeit, wieder in der alten Heimat zu leben und zu arbeiten. Selbstverständlich bilden wir an all unseren Strecken auch in großem Umfang selbst aus.

Wie lang ist das Streckennetz der ODEG jetzt?

Insgesamt liegen wir bei rund 1300 Kilometer, an neuer Strecke sind mit dem Teil Ostseeküste 185 Kilometer hinzugekommen. Vor Vorpommern waren wir schon in Mecklenburg aktiv. So befahren wir seit 2014 weitere 174 Kilometer in Westmecklenburg, seit 2012 verbinden wir auf der Strecke RE2 Wismar mit Berlin und Cottbus.

Gab es sonst besondere Herausforderungen auf den neuen Strecken?

Vergleicht man es mit dem Ballungsraum Berlin, haben wir in Vorpommern ein verhältnismäßig leichtes Netz, da an der Ostsee deutlich weniger Verkehr auf der Schiene ist. So wird die Einfahrt nach Berlin über Spandau zum Beispiel schnell zum Nadelöhr, da sich Verspätungen anderer Züge unmittelbar auf den nachfolgenden Zugverkehr auswirken. Bei der Eisenbahn kann man eben nicht einfach den Blinker setzen und links überholen. An der Küste ist der Betrieb besser planbar. Eine Besonderheit ist lediglich der Urlaubsverkehr. Touristen verhalten sich anders als Pendler, so braucht eine Gruppe Radler zum Umsteigen mehr Zeit und ortsfremde Urlauber orientieren sich länger, um nicht den falschen Zug zu erwischen.

Wie gut kennen Sie Vorpommern, haben Sie hier schon Urlaub gemacht?

Rügen, Usedom und der Darß sind wunderschön. Genau wie Stralsund. In der Hansestadt werden wir am 8. September eine feierliche Zugtaufe durchführen. Am Hauptbahnhof, mit echtem Ostseewasser. Der Zug bekommt den Namen „Hansestadt Stralsund“. Dort werde ich dabei sein. Zur Betriebsaufnahme im Dezember war ich verhindert. Damals war noch Arnulf Schuchmann als weiterer Geschäftsführer an Bord. Während er auf der Jungfernfahrt mit unserem Team sogar noch eine verstopfte Zugtoilette reparierte, war ich im Kreißsaal – bei der Geburt meines Sohnes Maximilian. Im März wollte ich mit meiner Familie eigentlich Urlaub an der Mecklenburgischen Seenplatte machen. Coronabedingt fiel dieser jedoch aus, die Ostsee als Ziel habe ich nun fest im Blick. Es ist eine schöne Vorstellung: Ich liege am Strand und sehe unsere ODEG-Züge vorbeirollen.

Sie bringen Menschen an die schönsten Reiseziele an der Ostsee. Können Sie den Vorpommern auch Ziele am anderen Ende des ODEG-Netzes empfehlen?

Klar! Lübbenau im Spreewald ist ein Highlight. Mit seinen Kanälen und Grachten auch etwas für Wasserliebhaber. Dort kann man den klassischen Spreewaldkahn oder auch Kanu fahren – ganz ohne Seegang. Schön ist auch die Lausitz, die Stadt Görlitz und meine Heimat Berlin sind auch immer eine Reise wert. Aktuell sind die touristischen Höhepunkte der Hauptstadt auch nicht so überlaufen wie sonst.

Will ihr Unternehmen weiter expandieren?

Für neue Leistungen sind wir immer offen. Wir haben jedoch unseren Fokus auf unsere Region, den Osten Deutschlands. Aktuell haben wir die nächste große Erweiterung vor der Brust. Ende 2022 werden wir das Netz Elbe-Spree übernehmen. Für diese Expansion brauchen wir 250 neue Mitarbeiter. An die Ostsee sind wir natürlich auch gekommen, um zu bleiben. Der aktuelle Vertrag mit dem Land MV läuft für zwei Jahre.

Wie wird man eigentlich Geschäftsführer einer Eisenbahngesellschaft?

Als Finanzer ist mein Background nicht ausschließlich auf die Bahnbranche zugeschnitten. Vielleicht hat mich mein Großvater beeinflusst. Der sammelte Modelleisenbahnen und hatte davon Hunderte. Im Ernst, auf eine spezielle Branche habe ich mich nicht von Beginn an festgelegt, fühle mich hier jetzt aber sehr wohl und vollends angekommen, denn die Eisenbahn hat in den letzten Jahren einen starken Wandel durchlebt und das angestaubte Image längst abgelegt. In Zeiten des Klimawandels liegt das Fahren mit der Bahn absolut im Trend.

Wie ist ihr persönlicher Führungsstil?

Bevor ich Geschäftsführer wurde, war ich im Unternehmen schon in einer führenden Position tätig. Von 2012 bis 2018 war ich Leiter für Finanzen und Controlling. Ich schätze mich selbst als kooperativ und lösungsorientiert ein. In der Regel kennen sich die Mitarbeiter in ihrem Arbeitsgebiet am besten aus, sie sind dort die Spezialisten. Das ist mir klar. Ich kann für sie aber ein hilfreicher Sparringspartner sein, weil ich einen sehr guten Überblick über das gesamte Unternehmen habe und somit auch die Wechselwirkungen auf die unterschiedlichen Bereiche kenne.

Wie hat MV die Krise bisher gemeistert?

Aus meiner Sicht sehr professionell, insbesondere, wenn man bedenkt, dass es eine derartige Situation bisher noch nicht gegeben hat. Die niedrigen Infektionszahlen im Land sprechen für sich, auch der Rest Deutschlands steht im internationalen Vergleich sehr gut da. Das Land MV hat dazu einiges beigetragen: Es wurde früh die Maskenpflicht eingeführt und wir als ODEG wurden immer bestens informiert. Als Unternehmen wollen wir auch dazu beitragen, dass die Situation weiter stabil bleibt. Wir arbeiten überwiegend dezentral, die Triebfahrzeugführer sind im Führerstand gut geschützt und in den Pausenräumen gibt es zur Begrüßung derzeit keine Küsschen (lacht). Auch unsere Service-Personale im Zug wurden von uns immer früh über Veränderungen informiert. Sie sind durch den Kontakt mit den Fahrgästen täglich einem Risiko ausgesetzt, umso intensiver haben wir auf die Einhaltung der allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln hingewiesen und auf deren Umsetzung geachtet. Daher gilt jetzt unser Appell bei den wieder voller werdenden Zügen insbesondere auch an unsere Fahrgäste: Tragen sie eine Mund-Nase-Bedeckung! „Oben ohne Fahren“ ist derzeit nicht drin.“

Das ist die ODEG Die Ostdeutsche Eisenbahngesellschaft( ODEG) wurde am 6. Juni 2002 gegründet. Gesellschafter zu je 50 Prozent sind die Beteiligungsgesellschaft der INPP Public Infrastructure Germany GmbH & Co. KG, die BeNEX GmbH und die Prignitzer Eisenbahn GmbH, eine Beteiligungsgesellschaft der NETINERA Deutschland GmbH, die ein Tochterunternehmen von Trenitalia, der Personenverkehrssparte der italienischen Staatsbahn Ferrovie dello Stato Italiane ist. Der Firmensitzist in Parchim. 2005 wurde die Tochtergesellschaft ODIG gegründet. Insgesamt gibt es drei Instandhaltungsstandorte: Parchim, Eberswalde und Görlitz. ODEG und ODIG haben insgesamt rund 500 Mitarbeiter, darunter befinden sich derzeit etwa 190 Triebfahrzeugführer. Sie befördern auf 13 Linien mit einer Streckenlänge von insgesamt 1300 km jährlich ca. 21,9 Millionen Fahrgäste. Insgesamt sind 184 Stationen am Streckennetz, die von 49 Fahrzeugen angefahren werden. Der Umsatz betrug zuletzt 157 Millionen Euro. Derzeit wird die ODEG von zwei Geschäftsführern geleitet. Seit 2018 ist Stefan Neubert an der Spitze, seit Februar 2020 gemeinsam mit Bernd Schniering. Dieser trat die Nachfolge von Arnulf Schuchmann an. Neubert verantwortet Finanzen, Vertrieb und Marketing, Schniering Betrieb und Fahrzeuge sowie Personalwesen. Seit Ende 2019betreibt die ODEG die Linien RE10 ( Rostock, Stralsund, Züssow) und RE9 ( Rostock, Stralsund, Binz/ Sassnitz). Auf einer Streckenlänge von 185 km wird eine jährliche Betriebsleistung von rund 1,8 Mio. Zugkilometern erbracht. Insgesamt werden dafür sieben Siemens-Fahrzeuge der Baureihe „Desiro ML“ eingesetzt.

Von Kay Steinke