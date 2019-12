Bergen

Das bei vielen Bahnfahrern beliebte Bernstein-Ticket wird es auch weiterhin geben. Wie die Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR) mitteilte, werde die Ostdeutsche Eisenbahn GmbH ( ODEG) das auf Rügen und in Stralsund geltende Kombiticket für Bus und Bahn in ihr Sortiment aufnehmen. Die ODEG betreibt seit dem 15. Dezember die Bahnlinien RE 9 von Rostock über Stralsund nach Sassnitz/ Binz und RE 10 von Rostock über Stralsund nach Züssow und ist nach eigenen Angaben erfolgreich gestartet.

Bernstein-Ticket gilt auch in Pressnitztalbahn

Das Bernstein-Ticket Rügen gilt in Stralsund und auf der Insel Rügen, und zwar in den Zügen der Ostdeutschen Eisenbahn ( ODEG) zwischen Stralsund – Grünhufe – Stralsund Hauptbahnhof – Bergen auf Rügen – Ostseebad Binz/ Sassnitz, zudem in den Zügen der Eisenbahn-Bau- und Betriebsgesellschaft Pressnitztalbahn mbH (PRESS) zwischen Bergen auf Rügen – Putbus – Lauterbach Mole und außerdem in den Bussen der VVR auf der Insel Rügen inklusive Stralsund (Tarifwabe 100), aber nicht auf Hiddensee.

Tausende Tickets werden jährlich verkauft

Das Bernstein-Ticket Rügen kostet 19 Euro für Erwachsene und 12 Euro für Kinder von 6 bis 14 Jahren. Pro Jahr werden laut VVR etwa 9000 bis 10 000 Bernstein-Tickets verkauft.

