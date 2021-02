Sagard

Als üppige Beth Ditto brachte er beim Nachtwäscheball des Carneval Clubs Sagard im vergangenen Jahr den Saal zum Toben. Dieses Jahr wird Jens Eggert nicht als Sängerin verkleidet auf der Bühne stehen und schon gar nicht vor Publikum. Für den 53-Jährigen aus Sassnitz fällt –wie für alle anderen Narren auch – das große Feiern aus. Kleine Partys im engsten Kreis der Familie sind aber trotzdem möglich. Wer dabei ein bisschen Faschingsstimmung sucht, wird auf der Internet-Seite der OSTSEE-ZEITUNG fündig. Dort veröffentlichen wir ab Montag, dem 15. Februar, die Fotos von Lesern, die sich in prunkvollen, originellen und witzigen Kostümen zeigen. Auch das Bild von Jens Eggert in seiner Kostümierung wird unter www.ostsee-zeitung.de zu finden sein. Sie als Leser können bis Donnerstag, den 18. Februar, an der Abstimmung über das beste Kostüm teilnehmen und mit etwas Glück 50 Euro gewinnen. Sie können sich aber auch direkt am Wettbewerb beteiligen. Laden Sie bis einschließlich Sonntag, den 14. Februar, ihr Kostümbild über das Formular auf der Internet-Seite hoch oder schicken Sie es per E-Mail an online@ostsee-zeitung.de. Wer die Abstimmung gewinnt, erhält 300 Euro.

Von OZ