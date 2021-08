OZ-Diskussionsforum: Wie weiter am Bug – Umdenken im Tourismus auf Rügen? 

Dranske

Es ist und bleibt Gesprächsthema Nummer 1 auf der Insel. Was tun, um die Balance zwischen den Bedürfnissen der Einheimischen und dem Tourismus nicht zu verlieren? Das jüngste Großprojekt auf der Insel – die touristische Nutzung der Halbinsel Bug mit geplanten 2000 Betten, vier Hotels, Erlebnishafen und Einkaufszentrum – hatte die Diskussion zum Überkochen gebracht.

Die OSTSEE-ZEITUNG veranstaltet gemeinsam mit der Gemeinde Dranske am Freitag ein Diskussionsforum zum Thema und holt Experten und Beteiligte, Kritiker und Befürworter an einen Tisch. Zu den Teilnehmern zählen unter anderem Landrat Stefan Kerth, Generalplaner Tom Krause, die Bürgerinitiative „Lebenswertes Rügen“ und Knut Schäfer vom Tourismusverband.

Wie soll die touristische Entwicklung Rügens aussehen?

Wir fragen bei der Gemeinde und dem Bug-Chefplaner nach: Wie soll die Entwicklung des Bug aussehen? Was gibt es für Bedenken und Lösungsansätze? Lassen sich daraus Wege für die zukünftige Entwicklung der ganzen Insel ableiten? Schließlich ist der Bug nicht das einzige Projekt, welches auf der Insel ansteht. Überall stehen die Gemeinden vor der Herausforderung, die Zahl der Ferienwohnungen im Griff zu behalten, die Angst vor Geisterdörfern wächst.

Welche Erfahrungen zum Beispiel die Gemeinde Binz mit der touristischen Entwicklung Proras gemacht hat, erläutert Tourismusdirektor Kai Gardeja. Landrat Stefan Kerth und Jan Trenkmann, Fachdienstleiter Umwelt geben Einblicke in die rechtliche Situation. Dabei soll die Gesprächsrunde nicht auf das Podium begrenzt sein. Alle interessierten Menschen sind herzlich eingeladen mitzumachen, Fragen zu stellen, Bedenken, Anregungen und Lösungsvorschläge einzubringen.

Veranstaltung wird per Video übertragen

Die Veranstaltung wird am Freitag um 19 Uhr vor dem Gemeindezentrum Alte Schule in Dranske stattfinden. Wer nicht dabei sein kann: das Diskussionsforum wird auf der Internetseite der OZ per Video übertragen. Für die Teilnahme gelten die aktuellen Corona-Regeln: Registrierung per Luca-App oder Adresse am Einlass, auf dem Gelände 1,50 Meter Abstand halten.

Eine Bestuhlung des Publikumsbereiches ist nicht vorgesehen, wer möchte, bringt sich einen Hocker mit. Parkplätze stehen am Ortseingang auf dem Großparkplatz am Norma (Karl-Liebknecht Straße/Wittower Straße) zur Verfügung. Fragen können auch vorab an: ruegen@ostsee-zeitung.de geschickt werden.

Von Anne Ziebarth