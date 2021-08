Rostock

Eis geht bei jedem Wetter: Auch wenn der Sommer MV gerade nicht mit warmen Temperaturen und Sonne satt verwöhnt, so gibt es doch viele, die sich trotzdem regelmäßig eine leckere Kugel Eis gönnen. Während der eine dabei auf die Vielfalt achtet, ist es beim nächsten das ausgefallene Angebot und wieder ein anderer legt Wert auf die größte Kugel fürs kleinste Geld. Jedem Eisliebhaber sind andere Dinge beim kühlen Schleckvergnügen wichtig. Doch womit setzt man sich am meisten von der Konkurrenz ab?

Die OSTSEE-ZEITUNG sucht in diesem Jahr erneut den beliebtesten „Eisdealer“ zwischen Grevesmühlen und Zinnowitz. Ab sofort sind Sie, liebe Leserinnen und Leser, dazu aufgerufen, Ihre Favoriten für die Eisdielen-Wahl 2021 ins Rennen zu schicken.

Ihre Lieblings-Eislokal muss unbedingt dabei sein? Dann machen Sie bei unserer Online-Abstimmung mit! Hier können Sie Ihren Vorschlag in den Topf werfen. Und das soll sich auch für Sie lohnen: Unter allen registrierten Teilnehmern verlost die OZ beim Eisdielentest bis zum 19. September ein Jahr lang Gratis-Eis der Lieblingseisdiele – das entspricht einem Gutschein im Wert von 500 Euro.

Am 19. September wird die beste Eisdiele 2021 in MV gekürt

Nach der Nominierungsphase, die bis zum 5. September 2021 läuft, können Sie in Ihrer Region über Ihren jeweiligen Sieger abstimmen. Wenn diese am 12. September 2021 feststehen, treten diese anschließend gegeneinander an – der Gewinner dieser Abstimmung ist dann die beliebteste Eisdiele in MV.

Hier geht’s zur Nominierung Ihrer besten Eisdiele 2021

Im vergangenen Jahr ging der Titel nach Usedom. Das Eiscafé Moritz in Koserow setzte sich gegen die Konkurrenz durch. Die Freude war dementsprechend groß: „Ich führe die beste Eisdiele in MV, wie toll ist das denn?“, sagte Doreen Grambow-Knuth, als sie von ihrem Sieg erfuhr.

Beste Eisdiele 2020 war das Café Moritz in Koserow auf Usedom

Sie ist unter anderem für den Service im Café zuständig, Udo Grambow ist hingegen der Kreativgeist, wenn es ums Eis geht. Etwa 30 verschiedene Eissorten befinden sich pro Saison in der Auslage, alle von ihm entwickelt. 120 verschiedene Eissorten hat er im Laufe der Zeit kreiert.

Zu den Rennern zählt er Butterkekseis und alles, was mit Joghurt zu tun hat. „Jedes Jahr bringe ich drei oder vier neue Sorten Eis heraus, anderes dagegen verschwindet wieder. So wird es mir nie langweilig und in unserer Eistheke gibt immer was zu entdecken“, meinte Grambow.

Jede Woche neue Freizeit-Tipps als Newsletter Alle News und Tipps rund um Freizeit, Urlaub in MV sowie das Wochenendwetter. Jede Woche Donnerstag gegen 10 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ob sie sich damit in diesem Jahr wieder durchsetzen können? Das liegt in Ihrer Hand, liebe Leserinnen und Leser! Also machen Sie bei der Abstimmung mit, damit Ihr Favorit auf den vorderen Plätzen landen kann.

Von Ann-Christin Schneider