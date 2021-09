Rügen

Der OZ-Eisdielentest geht in die nächste Runde. Nachdem viele Vorschläge über die besten Eisläden in Mecklenburg-Vorpommern eingegangen sind, wird nun eine Siegereisdiele in den jeweiligen Regionen gekürt. Bis zum 12. September können die Leserinnen und Leser über ihre Favoriten abstimmen.

Auf Rügen gibt es eine große Auswahl an Eisläden, zehn von ihnen wurden von den Leserinnen und Lesern zu den Besten der Insel ernannt. Bei der Abstimmung, an der bislang 47 OZ-Leser teilgenommen haben, liefern sich derzeit zwei Läden ein Kopf-an-Kopf-Rennen Der Eishafen Schaprode und das Fähreck Trent. Doch es ist noch nichts entschieden. Denn auch Platz drei lauert bereits die Eismanufaktur Vitte auf Hiddensee.

Die Waffelstube Binz, das Café Strandkorb und Gelateria Sirolo Juliusruh freuen sich über jede Stimme. Auch Benny’s Eiscafé in Baabe, Manus Schlemmereck in Samtens sowie der Eispalast in Bergen haben eine Chance auf den Regionalsieg. Die Ostseeperle in Glowe wurde auch ins Rennen geschickt.

Welche Eisdiele ist Ihre liebste auf Rügen? Hier können Sie an der Umfrage teilnehmen. Unter allen registrierten Teilnehmern verlost die OZ ein Jahr lang Gratis-Eis in der Eisdiele der Wahl – das entspricht einem Gutschein im Wert von 500 Euro.

Von sp