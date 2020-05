OZ-Fotoaktion: Das sind die besten Fotos von Rügen aus dem April

Rügen

Ein Thema bestimmt seit Wochen den Alltag der Menschen – das Coronavirus. Auch die Rüganer bleiben seitdem zu Hause, um der Ausbreitung der Pandemie entgegenzuwirken. Die sommerlichen Temperaturen und warmen Sonnenstrahlen machen die Freizeitgestaltung im eigenen Heim nicht nur erträglicher, sondern boten den OZ-Lesern auch im April die Möglichkeit, zum Thema „zu Hause bleiben“ mit der Kamera kreativ zu werden.

Kerstin Karl liebt besonders die Morgenstunden auf der Insel. Eines Morgens habe sie den Sonnenaufgang in Wreechen am Greifswalder Bodden fotografieren wollen. Sie schreibt: „Nachdem ich einen Moment verweilte, schwamm ein Schwanenpärchen auf mich zu und schien ebenfalls, den Morgen zu genießen. Doch ihr Foto zeigt nicht etwa das liebkosende Paar. Jemand störte den romantischen Moment: „Dann gesellte sich ein weiteres Männchen dazu. Das gefiel dem Pärchen gar nicht und ihm wurde gezeigt, dass er hier unerwünscht ist“, schreibt sie.

OZ-Leser gestalteten Zeit zu Hause kreativ

Nicht nur für einen Spaziergang kann man die freie Zeit gut nutzen. Dr. Ursula Krüger und Dr. Klaus Plüschke widmeten sich ihrem Garten und zeigen mit ihrem Bild das Ergebnis. Mit viel Kreativität sorgten sie dafür, dass ihnen die Ostsee auch in ihrem Garten ganz nah ist: „Wir malen uns die Kreideküste an den Zaun von unserem Zuhause“, schreibt sie dazu. Ihr Bild zeigt, wie das farbenfrohe Motiv bei strahlendem Wetter ihren Garten ziert.

Kreativität beweist auch Sebastian Raths bei seinem Bild. Ein Tropfen, der ins hellblaue Wasser fällt und kleine Wellen auslöst. Dazu schreibt er: „Obwohl wir alle zu Hause bleiben sollen, haben wir trotzdem die Nähe zum Wasser.“ Das Foto habe er zu Hause mit einer Schale Wasser gemacht. Das Wasser tropfte zudem aus einem Beutel, den er über der Schale positioniert hatte.

Dieter Reich nutzt seine Zeit zu Hause sportlich. Mit einem Luftball und einem Golfschläger bewaffnet, verwandelt er auf seinem Bild das Kinderzimmer in eine Golf-Arena. „Präzision ist gefragt“, schreibt er und zeigt wie er den Golfschläger in den Händen hält.

Bildergalerie: Das sind die besten Fotos von Rügen aus dem Monat April

Zur Galerie Die Leser der OSTSEE-ZEITUNG schickten im April Bilder zum Thema „Zu Hause bleiben“ für die OZ-Leseraktion.

Thema Mai: „Garten und Terrasse“

Egal, ob es der Stadtbalkon, die Terrasse oder der Garten ist: Sie alle bieten uns in diesen Zeiten einen Wohlfühlfaktor. Deswegen soll das Thema der OZ-Fotoaktion im Mai „Garten und Terrasse“ lauten. Ob es nun die ersten Erdbeeren sind, die sich blicken lassen, die bepflanzten Balkonkästen oder der frisch umgegrabene Garten und dazu ein frisches Kaltgetränk nach getaner Arbeit. Diese Aufgabe lässt reichlich Gestaltungsfreiraum, so dass wir auf die kreativen Einsendungen der Leser gespannt sind.

Auch in diesem Monat vergeben wir wieder fünf OZ-Kaffeetassen an die Einsender. In diesen Tagen benachrichtigen wir auch die Gewinner aus dem Monat April.

OZ-Fotoaktion: So können Sie Ihre Bilder einsenden Mitmachen lohnt sich – und ist ganz einfach: Bitte das Foto hier hochladen. In die Überschrift „Garten und Terrasse“ eintragen. Zudem benötigen wir Angaben zum Motiv, zum Beispiel, was es zeigt, wie und wo es entstanden ist und vielleicht auch, welche Idee dahintersteckt. Weiter sind die Namen der Einsender wichtig sowie eine Adresse. Auch eine Telefonnummer ist hilfreich. Damit ist die fünfte Suche nach schönen Motiven der Insel und ihrer Menschen eröffnet. Wir sind gespannt, welche Einfälle unsere Leser haben werden und freuen uns auf die Bilder.

Ende Dezember soll die Fotoaktion einen bunten Überblick über die Insel Rügen abbilden. Nach jeder Monatsaufgabe veröffentlichen wir die Bilder online in einer Bildergalerie. Zum Jahresende geben die Motive einen besonderen Rückblick auf das Jahr 2020. Die Redaktion wird anschließend zwölf repräsentative Bilder auswählen, aus denen dann der Hauptgewinner gekürt werden soll.

Tolle Preise für Jahresgewinner

Dabei haben die ausgewählten Fotografen selbst ein Mitspracherecht. Sie dürfen einem anderen Teilnehmerbild ihre Stimme geben, die die halbe Wertung ausmacht. In einer OZ-Abstimmung bekommen dann auch die Leser das Wahlrecht, das dann ebenfalls mit 50 Prozent in die Auswertung einfließt.

Das Travel-Charme-Kurhaus Binz stellt für den Jahresgewinner ein Wochenende im Hotel zur Verfügung. Zwei Übernachtungen im Doppelzimmer für zwei Personen, inklusive Frühstücksbüfett und Nutzung der Bade- und Saunalandschaft des Puria Spa. Der Gutschein kann nach Anfrage und Verfügbarkeit eingelöst werden. Auch an die anderen Fotografen der zwölf besten Fotos des Jahres 2020 werden dann nochmals weitere Sachpreise vergeben.

Von Lena-Marie Walter