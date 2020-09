OZ-Fotoaktion auf Rügen: Das sind die schönsten Bilder der Leser vom August

Rügen

Der August hatte viel zu bieten. Fast drei Wochen lang schien die Sonne. Viele Einheimische und Urlauber hielten sich dort auf, wo es für sie am schönsten war: an den zahlreichen Stränden, die die Insel Rügen zu bieten hat.

Zur Galerie Wie schön der Hochsommer auf Rügen sein kann, zeigten die Leser der OSTSEE-ZEITUNG mit ihren Bildern. Unter dem Motto „Hochsommer auf Rügen“ nahmen sie an der Aktion teil.

Fotos zeigen den Hochsommer auf Rügen

Das zeigt sich auch in den Bildern der OZ-Leser, die im vergangenen Monat an der Fotoaktion der Rügener Lokalredaktion der OSTSEE-ZEITUNG teilgenommen haben. Viele Fotos rund um das Motto „ Hochsommer auf Rügen“ erreichten die Redaktion.

So etwas Hildegart Albert. Sie fotografierte ein Insekt, das sich ihre Nahrung von einer Blume holte. „Blauer Himmel, Sonnenstrahlen, lange Spaziergänge und immer wieder beeindruckende Natur! Wie hier die strahlenden gelben Blumen – mit der Biene Maja – am Wegesrand von Losentitz auf Rügen“, schrieb sie dazu. Eine schöne Aufnahme aus der Luft gelang Mario Frost. Er war mit seiner Kamera auf Mönchgut unterwegs. „Die Having und Alt Reddevitz auf der Insel Rügen aus der Vogelperspektive kurz vor Sonnenuntergang.“

OZ-Leserin Corinna Schaak zückte ihre Kamera, als sie auf der Halbinsel Wittow unterwegs war. Was sie unterhalb der Steilküste erlebte, schildert sie so: „Vom Abbruch gezeichnet ist die Steilküste in der Kreptitzer Heide auf Rügen. Wie ein Gesicht mit einer großen Nase sieht dieser Lehm-Kreide-Felsen aus. Doch schaut man sich die Nase mal genauer an dann sieht man mittig eine Bruchstelle. Bald wird dieser ,Nasen-Mann’ wohl ohne Nase sein.“

Michael Ottinger aus Hannover begab sich zu Fuß zum Jagdschloss Granitz. „Nach einer kurzen Wanderung auf einen bewaldeten Berg bei Binz auf Rügen entschädigt das Jagdschloss Granitz mit seinem Anblick jede Mühe“, schrieb er.

Den Sonnenuntergang am Großen Jasmunder Bodden, dazu Gräser und ein altes Ruderboot fotografierte Frank Christmann aus Reinbek. „Das Foto entstand auf der Insel Rügen in der Nähe von Martinshafen“, so der Fotograf.

Den Blick von oben hatte Claudia Dross Anfang August. „Auch wenn das Wetter mal nicht zum Baden einlädt, kann man herrliche Ecken auf Rügen entdecken. Diesmal den Lotsenturm Thiessow. Der kleine Anstieg zum Turm hat uns ein wenig aus der Puste gebracht, dafür hat sich der Ausblick über den Nordperd und klein Zicker gelohnt“, schrieb sie dazu.

Neues Thema: „Übergang“

Nun wartet ein neuer Monat auf die Fotografen. Der September steht für einen Wechsel. Oft bietet der Monat noch warme Strandtage, aber der Herbst nähert sich allmählich. Die Tage werden kürzer, der Tau liegt in den Halmen und aus der Ferne röhren die Rothirsche. Deshalb lautet das Motto für den Monat September „Übergang“. Ob es nun Aufnahmen vom Strand, von Wanderungen, von Fahrradtouren oder Ausflügen sind – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Diese Aufgabe lässt reichlich Gestaltungsfreiraum, so dass wir auf die kreativen Einsendungen der Leser gespannt sind.

Mitmachen und gewinnen

Auch in diesem Monat vergeben wir wieder drei OZ-Kaffeetassen an die Einsender. In diesen Tagen benachrichtigen wir auch die Gewinner aus dem Monat Juni. Ende Dezember soll die Fotoaktion einen bunten Überblick über die Insel Rügen abbilden. Jeden Monat veröffentlichen wir die Bilder des jeweiligen Mottos online in einer Bildergalerie. Zum Jahresende geben die Motive einen besonderen Rückblick auf das Jahr 2020. Die Redaktion wird anschließend zwölf repräsentative Bilder auswählen, aus denen dann der Hauptgewinner gekürt werden soll.

Dabei haben die ausgewählten Fotografen selbst ein Mitspracherecht. Sie dürfen einem anderen Teilnehmerbild ihre Stimme geben, die die halbe Wertung ausmacht. In einer OZ-Abstimmung bekommen dann auch die Leser das Wahlrecht, das dann ebenfalls mit 50 Prozent in die Auswertung einfließt.

OZ-Fotoaktion: So können Sie Ihre Bilder einsenden Mitmachen lohnt sich – und ist ganz einfach: Bitte das Foto hier hochladen. In die Überschrift „Übergang“ eintragen. Zudem benötigen wir Angaben zum Motiv, zum Beispiel, was es zeigt, wie und wo es entstanden ist und vielleicht auch, welche Idee dahintersteckt. Weiter sind die Namen der Einsender wichtig sowie eine Adresse. Auch eine Telefonnummer ist hilfreich. Damit ist die sechste Suche nach schönen Motiven der Insel und ihrer Menschen eröffnet. Wir sind gespannt, welche Einfälle unsere Leser haben werden und freuen uns auf die Bilder.

Hauptpreis: ein Wochenende im Travel-Charme-Kurhaus Binz

Das Travel-Charme-Kurhaus Binz stellt für den Jahresgewinner ein Wochenende im Hotel zur Verfügung. Zwei Übernachtungen im Doppelzimmer für zwei Personen inklusive Frühstücksbüfett und Nutzung der Bade- und Saunalandschaft des Puria Spa. Der Gutschein kann nach Anfrage und Verfügbarkeit eingelöst werden. Auch an die anderen Fotografen der zwölf besten Fotos des Jahres 2020 werden dann noch weitere Sachpreise vergeben.

Von Mathias Otto