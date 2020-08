OZ-Fotoaktion auf Rügen: Das sind die schönsten Bilder der Leser vom Juli

Rügen

Es ist im Norden Mecklenburg-Vorpommerns bisher definitiv kein Sommer der Superlative. Nicht zu vergleichen beispielsweise mit dem Sommer im Dürrejahr 2018, unter dessen Auswirkungen der Wasserhaushalt der Böden und des Grundwassers nach wie vor leidet. Oder etwa der Hitzesommer 2019. Dafür konnten die Pflanzen auf den Wiesen und Feldern prächtig gedeihen.

Das zeigt sich auch in den Bildern der OZ-Leser, die im vergangenen Monat an der Fotoaktion der Rügener Lokalredaktion der OSTSEE-ZEITUNG teilgenommen haben. Viele Fotos rund um das Motto „Wiesen und Felder“ erreichten die Redaktion.

So etwa Janet Zanter, die eine schöne Aussicht auf der Insel festhielt. Felder im Vordergrund, dahinter Bäume, Wasser und Segelboote. Dicke Quellwolken verdeckten zudem die Sonne. „Dieses Bild entstand auf unserer Fahrradtour im Juli auf Rügen. Von Middelhagen zum Aussichtspunkt Reddevitzer Höft“, schrieb sie dazu.

„Sei wie eine Sonnenblume“

Anja Sonnabend fing mit ihrer Kamera den Sonnenuntergang in Nistelitz bei Serams ein. Sie fotografierte ein Sonnenblumenfeld mit Blick in Richtung Bergen. Poetisch beschrieb sie ihr Erlebtes: „Sei wie eine Sonnenblume, folge nicht dem Schatten, sondern wende dich dem Licht entgegen.“

Auf einem Plattenweg zwischen zwei landwirtschaftlich betriebenen Feldern war Hildegard Albert unterwegs. Ihre Meinung zur Landschaft: „Unsere Fahrradtour führt uns durch Felder bis zum Palmer Ort, der südlichste Punkt von Rügen, am Greifswalder Bodden. Interessant sind die nicht immer geraden Wege, der weite Blick und die traumhaften Wolken.“

„Was Mecklenburg-Vorpommern ausmacht, sind nicht nur die schönen Ostseeküsten, sondern auch die weiten Wiesen, Felder und Wälder“, schrieb Corinna Schaak. Ihre Aufnahme zeigt einen Blick über die Mohn- und Bienenfreund-Wiesen hin zur kleinen Kapelle in Vitt und dem Leuchtturm vom Kap Arkona. „Es ist nur zu verständlich, warum MV das beliebteste Reiseziel ist.“

Neues Motto: „ Hochsommer auf Rügen “

Nun wartet ein neuer Monat auf die Fotografen. Der August steht für viel Sonnenschein. Denn laut Wetterexperten geht der Sommer erst so richtig los. Grund für die Hitzewelle ist eine für Norddeutschland besondere Wetterlage. „Die warme Luft aus Spanien und Nordafrika wird in den Norden getragen – deswegen und wegen der hohen Sonneneinstrahlung kommt es zu der Hitzewelle“, erklärt Tobias Schaaf, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD). Deshalb lautet das Motto für den Monat August „ Hochsommer auf Rügen“.

Ob es nun Aufnahmen vom Strand, im Wasser, von Fahrradtouren oder Ausflügen sind – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Diese Aufgabe lässt reichlich Gestaltungsfreiraum, so dass wir auf die kreativen Einsendungen der Leser gespannt sind.

Tolle Preise für Jahresgewinner

Auch in diesem Monat vergeben wir wieder drei OZ-Kaffeetassen an die Einsender. In diesen Tagen benachrichtigen wir auch die Gewinner aus dem Monat Juni. Ende Dezember soll die Fotoaktion einen bunten Überblick über die Insel Rügen abbilden. Jeden Monat veröffentlichen wir die Bilder des jeweiligen Mottos online in einer Bildergalerie. Zum Jahresende geben die Motive einen besonderen Rückblick auf das Jahr 2020. Die Redaktion wird anschließend zwölf repräsentative Bilder auswählen, aus denen dann der Hauptgewinner gekürt werden soll.

OZ-Fotoaktion: So können Sie Ihre Bilder einsenden Mitmachen lohnt sich – und ist ganz einfach: Bitte das Foto hier hochladen. In die Überschrift „ Hochsommer auf Rügen“ eintragen. Zudem benötigen wir Angaben zum Motiv, zum Beispiel, was es zeigt, wie und wo es entstanden ist und vielleicht auch, welche Idee dahintersteckt. Weiter sind die Namen der Einsender wichtig sowie eine Adresse. Auch eine Telefonnummer ist hilfreich. Damit ist die sechste Suche nach schönen Motiven der Insel und ihrer Menschen eröffnet. Wir sind gespannt, welche Einfälle unsere Leser haben werden und freuen uns auf die Bilder.

Dabei haben die ausgewählten Fotografen selbst ein Mitspracherecht. Sie dürfen einem anderen Teilnehmerbild ihre Stimme geben, die die halbe Wertung ausmacht. In einer OZ-Abstimmung bekommen dann auch die Leser das Wahlrecht, das dann ebenfalls mit 50 Prozent in die Auswertung einfließt.

Das Travel-Charme-Kurhaus Binz stellt für den Jahresgewinner ein Wochenende im Hotel zur Verfügung. Zwei Übernachtungen im Doppelzimmer für zwei Personen inklusive Frühstücksbüfett und Nutzung der Bade- und Saunalandschaft des Puria Spa. Der Gutschein kann nach Anfrage und Verfügbarkeit eingelöst werden. Auch an die anderen Fotografen der zwölf besten Fotos des Jahres 2020 werden dann noch weitere Sachpreise vergeben.

Von Mathias Otto