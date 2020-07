OZ-Fotoaktion auf Rügen: Das sind die schönsten Bilder der Leser vom Juni

Rügen

Viel Sonne, angenehme Wassertemperaturen und eine Brise Seeluft: Im Juni gab es zahlreiche Möglichkeiten für einen Strandbesuch. Das zeigt sich auch in den Bildern der OZ-Leser, die im vergangenen Monat an der Fotoaktion der Rügener Lokalredaktion der OSTSEE-ZEITUNG teilgenommen haben. Viele Fotos rund um das Motto „Spaß am Strand“ erreichten die Redaktion.

So unter anderem Anke Hanusik, die am Binzer Strand einen Drachen in Form eines Frosches steigen ließ oder in Juliusruh einen passenden Strandkorb entdeckte. Denn auf einem Exemplar stand ihr Name in Großbuchstaben drauf. „Um so schöner, wenn man einen mit seinem eigenen Namen findet und dieser noch für den Tag zu mieten war“, berichtete sie von diesem Ausflug und hielt dieses Erlebnis auf einem Foto fest.

Interessant auch diese Aufnahme: Anfang Juni fotografierte Daniela Berndt eine Schildkrötenfamilie am Strand von Prora. Jemand hatte zuvor aus Sand und vielen Steinen dieses Kunstwerk am Strand geschaffen. „Der/die Baumeister war(en) nicht mehr da. Jedenfalls sehr kunstvolle Exemplare“, schrieb sie dazu.

H0-Figuren in Szene gesetzt

Mike Rosenkranz hat Spaß daran, seine kleinen H0-Figuren in Szene zu setzen. Diese Figuren sind üblicherweise Bestandteil von Modelleisenbahnen. „Chillen am Strand von Thiessow“ bezeichnete er seine Aufnahme. Zu sehen ist eine Figur, die sich mit dem Rücken zum Wasser sonnt. „Die Kleinen sind nicht einmal zwei Zentimeter groß und sehen zum Teil auf den Fotos aus wie echt“, so der Fotograf.

Corinna Schaak lichtete einen Wassertropfen auf einem Grashalm ab. „Auch an trüben Tagen kann man Spaß am Strand haben. So muss man nur nach unten sehen und man sieht so manch kleine Schönheit im Sand“, sagt sie. Hildegard Albert fotografierte einen Fischreiher vor einer untergehenden Sonne auf der Halbinsel Zudar in Richtung Naturcampingplatz. Ihre Eindrücke beschreibt sie so: „Wir genießen die Einmaligkeit der Lage und die Abgeschiedenheit an einem der vielleicht schönsten und einmaligsten Flecken der Erde. Oft fahren wir mit dem Fahrrad zum Campingplatz durch wunderschön still gelegene Wälder und zum Strand.“

Neues Motto: Felder und Wiesen

Nun wartet ein neuer Monat auf die Fotografen. Der Juli steht für die Blütenpracht. Alle Pflanzen stehen in Saft und Kraft, viele Dinge beginnen zu reifen, einiges lässt sich bereits ernten – der Juli hat alles in Fülle. Angefangen von Licht, Sonne, Wachstum über Lebensfreude bis hin zu Pflanzen, Früchten, Blumen und Kräutern. Deshalb lautet das Motto für den Monat Juli „Felder und Wiesen“.

Mitmachen lohnt sich – und ist ganz einfach: Bitte das Foto hier hochladen. In die Überschrift „Felder und Wiesen" eintragen. Zudem benötigen wir Angaben zum Motiv, zum Beispiel was es zeigt, wie und wo es entstanden ist und vielleicht auch, welche Idee dahintersteckt. Weiter sind die Namen der Einsender wichtig sowie eine Adresse. Auch eine Telefonnummer ist hilfreich. Damit ist die sechste Suche nach schönen Motiven der Insel und ihrer Menschen eröffnet. Wir sind gespannt, welche Einfälle unsere Leser haben werden und freuen uns auf die Bilder.

Ob es nun tolle Panoramen von Weizenfeldern mit Meerblick sind oder Eindrücke vom Wegesrand, vielleicht auch vom Picknick auf einer saftigen Wiese. Oder aber, wenn man dem Landwirt bei der Ernte fürs Fotografieren über die Schulter schaut – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Diese Aufgabe lässt reichlich Gestaltungsfreiraum, sodass wir auf die kreativen Einsendungen der Leser gespannt sind.

Tolle Preise für Jahresgewinner

Auch in diesem Monat vergeben wir wieder fünf OZ-Kaffeetassen an die Einsender. In diesen Tagen benachrichtigen wir auch die Gewinner aus dem Monat Mai. Ende Dezember soll die Fotoaktion einen bunten Überblick über die Insel Rügen abbilden. Jeden Monat veröffentlichen wir die Bilder des jeweiligen Mottos online in einer Bildergalerie. Zum Jahresende geben die Motive einen besonderen Rückblick auf das Jahr 2020. Die Redaktion wird anschließend zwölf repräsentative Bilder auswählen, aus denen dann der Hauptgewinner gekürt werden soll.

Dabei haben die ausgewählten Fotografen selbst ein Mitspracherecht. Sie dürfen einem anderen Teilnehmerbild ihre Stimme geben, die die halbe Wertung ausmacht. In einer OZ-Abstimmung bekommen dann auch die Leser das Wahlrecht, das dann ebenfalls mit 50 Prozent in die Auswertung einfließt.

Das Travel-Charme-Kurhaus Binz stellt für den Jahresgewinner ein Wochenende im Hotel zur Verfügung. Zwei Übernachtungen im Doppelzimmer für zwei Personen inklusive Frühstücksbüfett und Nutzung der Bade- und Saunalandschaft des Puria Spa. Der Gutschein kann nach Anfrage und Verfügbarkeit eingelöst werden. Auch an die anderen Fotografen der zwölf besten Fotos des Jahres 2020 werden dann noch weitere Sachpreise vergeben.

Von Mathias Otto