OZ-Fotoaktion auf Rügen: Das sind die schönsten Bilder der Leser vom Oktober

Rügen

Der Oktober hatte viel zu bieten. Der Herbst drängte sich auf, die Blätter an den Bäumen zeigten sich in den prächtigsten Farben, an manchen Tagen kroch der Nebel über die Wiesen und Landwirte fuhren auf den Feldern ihre Ernte ein. Und auch in den Gärten gab es reichlich zu sammeln und zu pflücken.

Das zeigt sich auch in den Bildern der OZ-Leser, die im vergangenen Monat an der Fotoaktion der Rügener Lokalredaktion der OSTSEE-ZEITUNG teilgenommen haben. Viele Fotos rund um das Motto „Sammeln und Ernten“ erreichten die Redaktion.

Nüsse, Beeren und Bernstein

So etwa Hildegard Albert, auf deren Tisch geerntete Walnüsse liegen. „Grundsätzlich erstreckt sich die Erntezeit für Walnüsse über die Monate September und Oktober. In Nachbars Garten in Losentitz gibt es so viele – somit raus zum Sammeln, Ernten und Genießen“, schrieb sie zu ihrer Aufnahme. Silke Stephan war mit ihrer Kamera auf der Insel Hiddensee unterwegs und fotografierte Weißdornbeeren. Im Hintergrund ist der Leuchtturm von Kloster zu sehen. Sie beschreibt ihre Aufnahme so: „Die Weißdornbeeren strahlen mit der Leuchtturmspitze von Kloster um die Wette. Weißdornbeeren stärken das Herz und helfen bei Leid und Kummer.“

Isa Pichert-Förster nahm ihre Kamera zum Strandspaziergang nach dem großen Sturm mit. Sie war auf der Suche nach Bernstein und ist auch fündig geworden. „Kleines Sammlerglück. Nach dem Sturm an der Schaabe fanden wir dieses Gold des Meeres. Beeindruckend sind die unterschiedlichen Farbtöne.“ Sie fotografierte auch ein Spinnennetz, das sich mit hunderten von Nebeltröpfchen schmückt, die sich wie Perlenschnüre dekorativ präsentieren. „Frisch geerntet, sozusagen“, schrieb sie dazu.

Schöne Momente sammeln

Sammeln kann man auch Treibholz – und daraus etwas basteln. Was genau, hielt Fanny Klose-Holldorf auf ihrer Aufnahme fest und schrieb Folgendes dazu: „Sammle schöne Momente statt Dinge. Mein Lieblingsplatz und Heimathafen. Hier kehre ich stets zurück und atme auf. Aus gesammeltem Treibholz baute mein Vater diese Bank, die meinen Lieblingsplatz verewigte. Wer Gutes sät, erntet Gutes. Home Sweet Home. Dranske mit Blick auf Hiddensee.“

Neues Motto: „Licht und Schatten“

Nun kommt ein neuer Monat für die Fotografen. Der November steht oft für Nebel, Regen, Kälte und Dunkelheit. Aber auch schöne Tage warten auf uns. Es gibt viele Möglichkeiten, Motive zu entdecken, die im Licht oder Schatten stehen. Wenn etwa die Herbstsonne durch das mittlerweile lichte Blätterdach der Bäume auf die Erde scheint. Oder wenn angestrahlte Gegenstände durch eingeschaltete Straßenlaternen Schatten auf Häuserwände werfen.

Ob es nun Aufnahmen von Wäldern, Wiesen oder Parks, von Wanderungen, Fahrradtouren oder Ausflügen sind – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Diese Aufgabe lässt reichlich Gestaltungsfreiraum, so dass wir auf die kreativen Einsendungen der Leser gespannt sind.

Mitmachen und gewinnen

Auch in diesem Monat vergeben wir wieder drei OZ-Kaffeetassen an die Einsender. In diesen Tagen benachrichtigen wir auch die Gewinner aus dem Monat Juni. Ende Dezember soll die Fotoaktion einen bunten Überblick über die Insel Rügen abbilden. Jeden Monat veröffentlichen wir die Bilder des jeweiligen Mottos online in einer Bildergalerie. Zum Jahresende geben die Motive einen besonderen Rückblick auf das Jahr 2020. Die Redaktion wird anschließend zwölf repräsentative Bilder auswählen, aus denen dann der Hauptgewinner gekürt werden soll.

Dabei haben die ausgewählten Fotografen ein Mitspracherecht. Sie dürfen einem anderen Teilnehmerbild ihre Stimme geben, die die halbe Wertung ausmacht. In einer OZ-Abstimmung bekommen auch die Leser das Wahlrecht, das dann ebenfalls mit 50 Prozent in die Auswertung einfließt.

Hauptpreis: ein Wochenende im Travel-Charme-Kurhaus Binz

Das Travel-Charme-Kurhaus Binz stellt für den Jahresgewinner ein Wochenende im Hotel zur Verfügung. Zwei Übernachtungen im Doppelzimmer für zwei Personen inklusive Frühstücksbüfett und Nutzung der Bade- und Saunalandschaft des Puria-Spa. Der Gutschein kann nach Anfrage und Verfügbarkeit eingelöst werden. Auch an die anderen Fotografen der zwölf besten Fotos des Jahres 2020 werden weitere Sachpreise vergeben.

Von Mathias Otto