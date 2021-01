Rügen

Ruhig war es im Monat Dezember auf der Insel Rügen: keine Weihnachtsmärkte, kein Geruch von Glühwein oder gebrannten Mandeln, keine Weihnachtslieder über Lautsprecher.

Aber dafür blinkte und glitzerte es mehr zwischen Altefähr und Putgarten und Binz und Hiddensee. Man hatte den Eindruck, als seien die Fenster und Vorgärten noch mehr geschmückt als in den Jahren zuvor. Und auch die Natur hatte mit schönen Sonnenuntergängen, nebligen Landschaften und einsamen Stränden viel zu bieten.

Das zeigt sich auch in den Bildern der OZ-Leser, die im vergangenen Monat an der Fotoaktion der Rügener Lokalredaktion der OSTSEE-ZEITUNG teilgenommen haben. Viele Fotos rund um das Motto „Besinnliches Rügen“ erreichten die Redaktion.

Der „Rapunzelturm“ von Putbus

So etwa Isa Pichert-Förster, die mit ihrem Fotoapparat die abendliche Stimmung in Putbus eingefangen hatte. Sie fotografierte den erleuchteten alten Wasserturm auf dem Tannenberg. „Große Freude haben wir immer beim Anblick des alten Wasserturms auf dem Tannenberg in Putbus. In der dunklen Jahreszeit lässt Familie Kind ihn beleuchten. Nicht nur für unsere Enkelkinder ist er dann immer der ,Rapunzelturm’“, schrieb sie dazu.

Sie fotografierte auch zwei Stockenten in einem Teich, wenige Tage vor den Feiertagen. „Wovon diese Wildenten auf unserem Teich wohl träumen? Auf jeden Fall müssen sie nicht befürchten, zum Weihnachtsfest als Entenbraten auf dem Teller zu landen. Sie genießen die letzten Sonnenstrahlen des Tages und lassen sich nicht stören“, so Isa Pichert-Förster.

Sonnenuntergang über der Rügenbrücke

Die morgendliche Stimmung im Osten der Insel fing Daniela Berndt am 18. Dezember mit ihrer Kamera ein. „Es sind kaum Menschen unterwegs. Die Sonne kämpft sich durch die Wolken. Es ist für mich alles in herrliches Licht getaucht, besinnlich und schön“, beschrieb sie ihre Eindrücke. Das Bild ist in Prora entstanden.

Einen Weihnachtsgruß per Foto sandte Corinna Schaak ein. Sie schmückte ein Ruderboot bei Dranske mit Naturmaterialien, Bastel-Utensilien und Kerzen. Ihre Kamera war in Richtung Insel Hiddensee gerichtet.

„Besinnlich und sinnbildlich soll dieses kleine Arrangement von mir sein, welches ich heute in Dranske erschuf. Das beleuchtete Haus steht für die Familie und unsere Lieben, die golden Kerzen symbolisieren die Weihnachtszeit. Plätzchen und Lebkuchen liegen bereit, um uns diese Zeit zu versüßen. Ein Stern leuchtet über uns alle am Himmelszelt. Das Licht des Sternes sendet das Leuchtfeuer des Turmes von Hiddensee“, schrieb sie dazu.

Die Sonne ließ sich im Dezember nur selten blicken. Einen der wenigen Momente fing Anke Hanusik mit ihrer Kamera ein. „In Altefähr den Sonnenuntergang über der Rügenbrücke genießen, vor allem wenn die Sonne es doch noch unter der Wolkendecke hindurch schafft“, schrieb sie dazu.

Wie geht es weiter?

Jeden Monat haben wir die Bilder des jeweiligen Mottos online in einer Bildergalerie veröffentlicht. Somit geben die Motive einen besonderen Rückblick auf das Jahr 2020. Die Redaktion wird in den nächsten Tagen zwölf repräsentative Bilder auswählen, aus denen dann der Hauptgewinner gekürt werden soll.

Dabei haben die ausgewählten Fotografen ein Mitspracherecht. Sie dürfen einem anderen Teilnehmerbild ihre Stimme geben, die die halbe Wertung ausmacht. In einer OZ-Abstimmung bekommen auch die Leser das Wahlrecht, das dann ebenfalls mit 50 Prozent in die Auswertung einfließt.

Hauptpreis: ein Wochenende im Travel-Charme-Kurhaus Binz

Das Travel-Charme-Kurhaus Binz stellt für den Jahresgewinner ein Wochenende im Hotel zur Verfügung. Zwei Übernachtungen im Doppelzimmer für zwei Personen inklusive Frühstücksbüfett und Nutzung der Bade- und Saunalandschaft des Puria-Spa. Der Gutschein kann nach Anfrage und Verfügbarkeit eingelöst werden. Auch an die anderen Fotografen der zwölf besten Fotos des Jahres 2020 werden weitere Sachpreise vergeben.

Von Mathias Otto