Der September war wechselhaft: mal warm, mal regnerisch, mal stürmisch. Es ist der Monat, in dem sich so langsam der Sommer verabschiedet und der Herbst beginnt. Und der hat viel zu bieten: Die Blätter verändern ihre Farbe in angenehme Gelb- und Rottöne, in der Ferne röhren die Hirsche und in den Wäldern treffen sich die Pilzsammler. Viele Leute hielten sich in diesen Regionen auf der Insel auf. Hier war es für sie am schönsten.

Das zeigt sich auch in den Bildern der OZ-Leser, die im vergangenen Monat an der Fotoaktion der Rügener Lokalredaktion der OSTSEE-ZEITUNG teilgenommen haben. Viele Fotos rund um das Motto „ Übergang“ erreichten die Redaktion.

Großsegler im Dunkeln

So etwa von Christoph Rosenow, der mit seiner Kamera im Dunkeln im Ostseebad Binz unterwegs war. Ein Objekt an der Seebrücke weckte sein Interesse – der Großsegler „ Loth Loriën“. „Mit dem vor uns liegenden Herbst dunkelt es immer früher, die Tage werden kürzer, die Nächte länger. In der Dunkelheit habe ich die an der Binzer Seebrücke liegende ‚ Loth Loriën‘ bewundert, die Größe der Masten und Segel, die Wanten, die komplizierte Takelage“, schrieb er dazu.

Die Abenddämmerung nutzte Hildegard Albert für ein Foto. Sie schwenkte im Putbusser Ortsteil Lauterbach ihre Kamera in Richtung Hafen. Sie schrieb dazu: „Der Tag verabschiedet sich langsam und über Lauterbach kehrt der Abend vor den schwimmenden Häusern ein.“

Passend zum Übergang ist die Aufnahme von Isa Pichert-Förster. Mit einer blühenden Sonnenblume und der darüber befindlichen Vögel in V-Formation fing sie gleichzeitig Sommer und Herbst ein. Ihre Beobachtung bezeichnet sie so: „Eine Hummel nascht noch einmal an der Sonnenblume, während die ersten Kraniche über unser Grundstück fliegen.“

Segelboot im Sonnenlicht

Den Abschied vom Sommer fing Uve Grünzig ein, als er ein Segelboot im Sonnenlicht einfing. „Das Foto entstand vom Ufer der Goor mit dem Hintergrund des Schoritter Ufers. Für mich symbolisiert das Gegenlicht und die dadurch entstehende zwielichtige Atmosphäre nicht nur den Übergang zum Abend, sondern auch einen Abschied vom Sommer 2020“, schrieb er dazu.

Zur Galerie Wie schön der Übergang vom Sommer zum Herbst sein kann, zeigten die Leser der OSTSEE-ZEITUNG mit ihren Bildern. Unter dem Motto „Übergang“ nahmen sie an der Aktion teil.

Der Übergang vom Sommer zum Herbst bedeutet für Mario Frost auch Nebel am Morgen, so wie auf seiner Aufnahme am Selliner See im Südosten der Insel Rügen. „Absolute Stille und am Horizont der Nebel laden einfach zum Träumen ein und beflügeln die Fantasie. Wenn ein Tag so schön beginnt, ist die gute Laune vorprogrammiert“, schrieb er.

Neues Motto: „Sammeln und Ernten“

Nun wartet ein neuer Monat auf die Fotografen. Der Oktober steht für die Ernte- und Sammelzeit. Viele Obstbäume tragen herrliche Früchte, in den Wäldern wachsen die schönsten Pilze, in Parks und Wäldern liegen Eicheln und Kastanien auf dem Boden. Deshalb lautet das Motto für den Monat Oktober „Sammeln und Ernten“.

Ob es nun Aufnahmen von Wäldern, Wiesen oder Parks, von Wanderungen, Fahrradtouren oder Ausflügen sind – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Diese Aufgabe lässt reichlich Gestaltungsfreiraum, so dass wir auf die kreativen Einsendungen der Leser gespannt sind.

Mitmachen und gewinnen

Auch in diesem Monat vergeben wir wieder drei OZ-Kaffeetassen an die Einsender. In diesen Tagen benachrichtigen wir auch die Gewinner aus dem Monat Juni. Ende Dezember soll die Fotoaktion einen bunten Überblick über die Insel Rügen abbilden. Jeden Monat veröffentlichen wir die Bilder des jeweiligen Mottos online in einer Bildergalerie. Zum Jahresende geben die Motive einen besonderen Rückblick auf das Jahr 2020. Die Redaktion wird anschließend zwölf repräsentative Bilder auswählen, aus denen dann der Hauptgewinner gekürt werden soll.

OZ-Fotoaktion: So können Sie Ihre Bilder einsenden Mitmachen lohnt sich – und ist ganz einfach: Bitte das Foto hier hochladen. In die Überschrift „Sammeln und Ernten“ eintragen. Zudem benötigen wir Angaben zum Motiv, zum Beispiel, was es zeigt, wie und wo es entstanden ist, und vielleicht auch, welche Idee dahintersteckt. Weiter sind die Namen der Einsender wichtig sowie eine Adresse. Auch eine Telefonnummer ist hilfreich. Damit ist die sechste Suche nach schönen Motiven der Insel und ihrer Menschen eröffnet. Wir sind gespannt, welche Einfälle unsere Leser haben werden und freuen uns auf die Bilder.

Dabei haben die ausgewählten Fotografen ein Mitspracherecht. Sie dürfen einem anderen Teilnehmerbild ihre Stimme geben, die die halbe Wertung ausmacht. In einer OZ-Abstimmung bekommen auch die Leser das Wahlrecht, das dann ebenfalls mit 50 Prozent in die Auswertung einfließt.

Hauptpreis: ein Wochenende im Travel-Charme-Kurhaus Binz

Das Travel-Charme-Kurhaus Binz stellt für den Jahresgewinner ein Wochenende im Hotel zur Verfügung. Zwei Übernachtungen im Doppelzimmer für zwei Personen inklusive Frühstücksbüfett und Nutzung der Bade- und Saunalandschaft des Puria-Spa. Der Gutschein kann nach Anfrage und Verfügbarkeit eingelöst werden. Auch an die anderen Fotografen der zwölf besten Fotos des Jahres 2020 werden weitere Sachpreise vergeben.

Von Mathias Otto