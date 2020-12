OZ-Kolumne: Rückt Greifswald näher an die Schaabe?

Greifswald

Wie oft bin ich in meiner Zeit als Redakteurin auf Rügen an der Schaabe entlanggefahren und habe mich über die geschmückten Bäumchen am Straßenrand gefreut. Jedes Jahr ist es spannend: wie viele werden es wohl sein, welche Farben sind besonders angesagt – und immer lässt sich noch ein versteckter finden.

Insgeheim habe ich mich schon gewundert, warum diese wundervolle Idee nicht schon viel mehr Nachahmer findet. Rund um Greifswald gibt es so etwas nicht. Dachte ich zumindest. Jetzt habe ich die ersten Schmuckbäume entdeckt. Adrett in rote und weiße Schleifchen gehüllt stehen sie am Neuenkirchener Kreisverkehr. Wer es war? Keine Ahnung. Ein bisschen Wunder muss Weihnachten ja behalten.

Von Anne Ziebarth