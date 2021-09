Sellin

Mal schnell vom Geh- und Radweg an der B196/Ortsdurchfahrt Sellin über die Fahrbahn huschen, um auf dem kürzesten Weg in die Bollwerkstraße zum Hafen zu gelangen – das geht jetzt nicht mehr. Verkehrslenkung heißt das Zauberwort. Denn Sicherheit geht vor. Dafür wurden jetzt Tatsachen in Form eines Zaunes geschaffen.

Die Metall-Barriere soll verhindern, dass Fußgänger und Radfahrer an dieser kniffligen Kreuzung die meist viel befahrene Straße queren. In diesem Bereich, den auch die Kleinbahn „Rasender Roland“ kreuzt, hat es in der Vergangenheit immer wieder Unfälle gegeben. Mit der Eröffnung der neuen Marina am Selliner See hat die Frequentierung der Hafenzuwegung zudem deutlich zugenommen.

Bedarfsampel an B196 in Sellin-West

Alternativ zur gefährlichen Straßenquerung sollen Besucher den sicheren Tunnel unter der B 196 etwa 100 Meter entfernt nutzen, der zum Hafen führt. Ein Schild mit entsprechendem Hinweis soll in Kürze noch aufgestellt werden. Auf der anderen Straßenseite, unmittelbar am Hafenausgang, steht bereits eins.

Zudem wurde aus Richtung Bollwerk ein Rechtsabbieger auf die B196 eingerichtet. Und: In Sellin-West wird bald noch eine Bedarfs-Ampel aufgestellt, um Radfahrern und Fußgängern die sicherere Querung der B196 zu ermöglichen. Bisher sind sie dafür meist auf wohlwollend haltende Autofahrer angewiesen.

Von Gerit Herold