OZ-Kolumne aus Rügen: Sturm der Liebe 

Bergen

An einem Tag wie diesem ist es nicht einfach zu lächeln. Tag vier eines Krieges in Europa – die Gedanken sind bei den Menschen in der Ukraine. Als heute früh dann auch noch irgendetwas laut scheppernd auf der Terrasse umfiel, war ich mir sicher. Nun auch noch der nächste Sturm.

Als würde das alles nicht reichen. Ein Blick aus dem Fenster: blauer Himmel, die Äste der Bäume still und friedlich. Daraufhin das unverkennbare Geräusch eines heruntergefallenen metallenen Kehrblechs. Einbrecher. Ich riss energisch die Tür auf. Was sah ich. Zwei Spatzen im „Sturm der Liebe“ quer über die Terrasse, kugelnd auf dem Boden, Flatternd hin und her und offensichtlich schmerzbefreit, dafür mit erstaunlicher Durchschlagskraft. Ich wurde nicht eines Blickes gewürdigt, man hatte nur Augen füreinander.

Liebe Autofahrer, es ist nicht auszuschließen, dass sich die Liebenden auch an den Straßenrändern tummeln. Bitte nehmen Sie Rücksicht.

Von az