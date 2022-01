Lauterbach

Vögel lassen sich bekanntermaßen im Winter am besten an den Futterhäuschen beobachten. Und Robben? In unseren Häfen.

Diese Erfahrung hat unsere Leserin Renate Kunath aus Bergen gemacht. Sie war vor wenigen Tagen mit einer Freundin in Lauterbach spazieren. Dass solche Wanderungen auch bei nebligem und frostigem Wetter zu einem Erlebnis werden können, hat sich bei dieser Tour gezeigt: Im Boddenwasser vor der Marina „Im Jaich“ sichteten die beiden Frauen eine Robbe.

Etwa zwei Stunden lang habe sich das Tier dort aufgehalten und sichtlich wohl gefühlt, wie die Spaziergängerinnen fanden.

Für Florian Hoffmann vom WWF ist das keine Überraschung. Speziell in der kalten Jahreszeit ist der Tisch für die Robben in den Häfen reich gedeckt. Nicht durch die Menschen, wie bei den Vögeln, sondern ausschließlich durch die Natur.

Das Wasser ist in der Regel in den Häfen tiefer als in den umliegenden Bereichen. Während es an der Oberfläche leicht auskühlt, bleibt es in den tieferen Schichten wärmer. „Deshalb sammeln sich im Winter dort die Fische“, sagt Hoffmann.

Das weiß nicht nur er, das spricht sich auch unter den Kegelrobben – um eine solche handelt es sich bei diesem Exemplar – herum. Sie steuern auf der Suche nach Beute gezielt die Hafengewässer an – und lassen sich bei ihrem Festmahl auch gern beobachten.

Von Maik Trettin