OZ-Kolumne aus Stralsund: Die Wunder, die uns blenden

Neidisch schaut Deutschland in dieser Tage nach Großbritannien. Was haben die da viel geimpft – und jetzt lockern sie. Donnerwetter! In Israel liegt die Impfquote bei sensationellen 70 Prozent. In den USA werden Impfungen im Supermarkt angeboten. Die machen alles richtig, könnte man denken. In manchen Medien macht das „Impfwunder“ die Runde.

Aber wie kamen diese Wunder zustande? Die Länder haben einfach früh sehr viele Kontingente der Impfstoffe aufgekauft, sicher auch zu stattlichen Preisen, um sich gegen andere Interessenten zu behaupten. Die Konsequenz: Der Markt ist leer, der Preis ist hoch.

Der Verteilung von Impfstoffen ist weltweit höchst ungerecht. Nur zehn Länder hätten 75 Prozent der vorhandenen Impfstoffe verwendet und mehr als 130 Länder noch nicht eine einzige Dosis erhalten, sagt UN-Generalsekretär António Guterres. Er nennt das „moralisches Versagen“.

Und wir? Wir haben das nicht so im Blick. Dafür sind wir einfach zu sehr geblendet von diesen Wundern.

Von Kai Lachmann