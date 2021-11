Innerhalb von ein paar Tagen haben auf der Insel Rügen zwei beliebte Genusstempel geschlossen: Der „Rasende Roland“ Binz und das Café Gumpfer in Sassnitz. Es sind leider nicht die ersten Gastrobetriebe in der letzten Zeit.

Schild am Restaurant „Rasende Roland“ in Binz, das am 5. November 2021 für immer geschlossen wurde. Quelle: Maik Trettin