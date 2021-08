Rügen

Wenn es eng und unübersichtlich auf Rügens Straßen wird und auch noch die Hitze zu Kopf steigt, dann sind genervtes Hupen oder Drängelmanöver keine seltenen Aktionen von Autofahrern. Für manch einen ist das Urlaubshochgefühl da schon bei der Anreise im Keller. Berufspendler müssen besonders starke Nerven beweisen. Und nun startet ab Montag auch wieder der Schülerverkehr. Da ist es besonders wichtig, sich die erste Regel der Straßenverkehrsordnung symbolisch ans Lenkrad zu kleben. Gegenseitige Rücksichtnahme brauchen vor allem die Abc-Schützen, die ihren Schulweg nun erstmals antreten.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Damit Verkehrsteilnehmer gerade vor Schulen und Kindergärten achtsam fahren, hat die Stadt Sassnitz in der Mukraner Straße zwei sogenannte Verkehrs-Smileys aufgestellt, die unmittelbar auf zu schnelles Fahren aufmerksam machen. Das bringt nichts? Ich glaube schon. Ich komme an solchen Schildern jedenfalls einfach nicht vorbei, wenn das Gesicht mich böse anschaut. Also: Bitte lächeln!

Von Gerit Herold