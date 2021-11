OZ-Kolumne von Rügen: Buch aus Unrow macht Lust auf mehr

Unrow

Kürzlich trafen sich in Unrow auf der Insel Rügen rund 50 Einwohner. Grund war die Vorstellung des Buches „Geschichte und Geschichten eines Rügenschen Dorfes“. Der Autor, Waldemar Opolski aus Gingst, hatte geladen. Seine Kindheit und seine Jugendzeit verbrachte er in diesem Ort. Einige Jahre sammelte er geschichtliche Dokumente seines ehemaligen Heimatdorfes vom ehemaligen Rittergut bis in die Neuzeit hinein.

In seinem Buch flossen neben der alten Schulchronik, beginnend mit dem Jahr 1832 und weiteren geschichtlichen Dokumenten, auch viele kleine Geschichten und Erinnerungen der Einwohner mit ein. Er erinnerte daran, dass das Buch nur durch die Mithilfe vieler Unrower entstehen konnte. Dies sei wichtig, um die Erinnerungen an die oft schwere, aber auch glückliche Kindheit in diesem kleinen Dorf zu bewahren.

Das Buch wurde im Verlag „Kraut & mehr“ verlegt. Dort kann es unter der E-Mail: verlagkrautundmehr@gmx.de oder telefonisch unter: 038305/5 52 27 bestellt werden. Vielleicht eine schöne Idee als Weihnachtsgeschenk.

Von Mathias Otto, mathias.otto@ostsee-zeitung.de