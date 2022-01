OZ-Kolumne von Rügen: Dank Funkloch endlich abschalten

Bergen

Samstagnachmittag in einem Café an der Promenade von Binz: Gemütlich sitze ich mit meinem Mann bei einem Latte Macchiato und heißem Apfelstrudel zusammen, unser Kind spielt neben uns auf dem Boden mit seinen Matchbox-Autos. Ganz automatisch wandert die Hand zum Smartphone, klickt auf die nächstbeste Social Media-App. Mal schauen was in der Welt heute vor sich geht.

Doch was ist das? Die Seite baut sich nicht auf. Ein Blick in die obere rechte Ecke des Handys bringt die Erkenntnis: Edge. Ich habe den schlechtesten Internet-Empfang, den man unterwegs nur haben kann – praktisch gar keinen. Ärger keimt auf. Wie kann das denn sein, mitten an einem der wohl beliebtesten touristischen Orte der Insel Rügen? Danke, Vodafone.

Erkenntnis des Nachmittages: Einfach mal entspannen

Im nächsten Moment ein neuer Gedanke: Muss ich denn jetzt tatsächlich Nachrichten checken? Greifen wir nicht ohnehin viel zu oft zu schnell zum Handy? Die Hand steckt das Gerät zurück in die Tasche, ich lehne mich zurück, nippe am Kaffee: Wie schön, einfach mal entspannen – ohne die alltäglichen Beiträge und ihre verrückten Kommentatoren. Danke, Vodafone.

Von Maria Lentz