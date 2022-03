OZ-Kolumne von Rügen: Dank an den ehrlichen Finder

Binz

Sabine Deckert aus Neustadt (Niedersachsen) verbrachte in der vergangenen Woche ihren Urlaub auf der Insel Rügen. Nach einem Ausflug fiel ihr auf, dass ihr „Haushaltsportemonnaie“ mit zwei EC-Karten und 40 Euro Bargeld fehlte. „Wir haben in der Ferienwohnung jede Schublade 20 Mal geöffnet sowie Handtasche und Rucksack umgedreht“, sagte sie. Sie wusste aber noch, dass sie tags zuvor im Aldi in Sagard einkaufen war und rief in der Zentrale an.

„Ich beschrieb der sehr netten Dame am Telefon die Geldbörse und den Inhalt. Sie teilte mir mit, dass der Geldbeutel tatsächlich von einer Frau im Markt abgegeben wurde“, so Sabine Deckert. „Leider gab es keinen Namen zu der Finderin, ich würde mich so gerne bei ihr bedanken und ihr sagen , dass sie mir wirklich den Glauben an die Ehrlichkeit untereinander wiedergegeben hat.“ Sabine Deckert hatte sich sehr darüber gefreut und möchte dieses positive Erlebnis „ in einer Zeit, in der Egoismus um sich greift, verbreiten und einfach Danke sagen“.

Von Mathias Otto, mathias.otto@ostsee-zeitung.de