OZ-Kolumne von Rügen: Das Hurra zum Schulstart

Rügen/Stralsund

Dass das Kind frühmorgens voller Elan aus dem Bett springt, erlebt man nicht all zu oft. Es sei denn es ist Wochenende und es wäre an ausgedehnte Nachtruhe zu denken. Eltern wissen, dass dieses Phänomen an einem Schultag eher selten auftritt. Nur unter extremen Qualen wälzt sich der Nachwuchs dann aus dem Bett. Hat das Kind den Klassenraum jedoch seit Wochen oder Monaten nicht betreten, scheint eine magische Anziehungskraft von ihm auszugehen.

Anders kann ich mir die gute Laune und positive Aufregung des Fünftklässlers am ersten Schulmorgen nach langer Abstinenz nicht erklären. Es zeigt aber: vor allem die jüngeren Schüler brauchen ihren routinierten Tagesablauf und gleichaltrige Kontaktpersonen – ihre Freunde und Klassenkameraden. Und wir freuen uns gerne mit, können wir doch den Lehrauftrag endlich wieder denen übergeben, die sich damit auskennen – den Lehrern – und geben uns lieber verständnisvoll bei Frust über den Lernstoff, statt die Kinder mit dessen Vermittlung zu quälen.

Von Wenke Büssow-Krämer