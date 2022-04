Bergen

Eigentlich bestimme ich gern selbst über den Start in die Fahrradsaison. Bisschen wärmer dürfte es noch sein, mit vielen Ordnern und Regenwetter ist das auch nicht so optimal. Aber in diesem Jahr habe ich keine Chance, ab heute geht es los. Grund ist die Baustelle, die ab heute auf der L301 zwischen Gademow und Bergen zu einer Vollsperrung führt. Die Umwege, die man fahren soll sind beträchtlich: Der Verkehr wird über Samtens und Gingst umgeleitet, heißt es lapidar vom Straßenbauamt.

Macht dann von Gademow über Thesenvitz und Ralswiek nach Bergen schlappe 16 Kilometer, über die offizielle Umleitungsstrecke sogar 31 Kilometer. Ein Weg! Sonst sind es 3 Kilometer. Ja, es gibt noch einen Schleichweg, der heißt aber nicht nur wegen der dunklen Erdfarbe „Schwarzer Weg“. Hier gab es bereits zahlreiche schwarze Tage für Autofahrer: Festfahraktionen, kaputte Stoßdämpfer und sonstiges mehr. Nicht zu empfehlen! Also rauf aufs Rad und auf den Frühlingsanfang hoffen. Morgen zumindest kein Sturm! Los geht's.

Von Anne Ziebarth