Sassnitz

Wo schmecken Fischbrötchen am besten? Natürlich direkt am Wasser. Noch besser: mit Möwengeschrei im Hintergrund und einem idyllischen Blick auf das Meer. Die Rügener können sich dafür ihren Lieblingsplatz aussuchen. Von jedem Ort der Insel erreicht man das Wasser innerhalb weniger Minuten. Ein beliebter Ort für viele Einheimische, an dem sie ihre Fischbrötchen genießen können, ist der Sassnitzer Hafen. Hier können sie den Blick auf die Mole und die Ostsee schweifen lassen.

Freche Dohlen unterwegs

Und sie müssen keine Angst haben, dass ihnen diese Vögel den Imbiss aus der Hand reißen. Die Rügener Möwen haben – anders als etwa ihre Artgenossen in Warnemünde – noch Respekt vor den Einheimischen und Urlaubern. Vermutlich sind sie auch einfach gemütlicher und nicht so verfressen. Richtig frech sind dagegen die Dohlen. Sie warten regelrecht darauf, dass etwas für sie sprichwörtlich abfällt. Diese Vögel hüpfen – mal auf der Mauer, mal an der Kaikante – immer dichter an Brötchen und Mensch heran. Zum Glück sind sie mit ein paar Krümeln oder Zwiebelringen, die auf den Boden landen, zufrieden und der Fisch bleibt im Brötchen.

Von Mathias Otto