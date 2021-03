OZ-Kolumne von Rügen: Doppelt hält besser

Putbus

„Doppelt hält besser“ sagt der Volksmund. Daran mag OZ-Leser René Jablonski gedacht haben, als der Kontoauszugsdrucker seiner Bank mal wieder defekt war. Fast eine Woche lang wäre das zuletzt der Fall gewesen. Manch Rentner würde aber über ein geringes Einkommen verfügen und zum Monatswechsel daher gern seinen Kontostand wissen wollen.

So habe er erlebt, wie eine ältere Putbusserin „laut totternd“ vor der Filiale ihrem Ärger Luft gemacht habe. Nun kann es zwar immer mal passieren, dass die Technik nicht so will, wie ihre Schöpfer, aber wenn schon Unternehmen Automaten aufstellen, um Kosten zu sparen, warum dann nicht zumindest zwei davon, um das Risiko zu halbieren.

Das gilt auch für Automaten zur Rückgabe von Pfandflaschen. Wenn in einem Supermarkt nur einer davon steht, müssen Kunden mitsamt Getränkekiste unverrichteter Dinge wieder abziehen, wenn der gerade nicht kann. Das kostet Kunden dann die doppelte Zeit. Als kürzlich hingegen ein Parkscheinautomat am Bergener Markt defekt war, forderte eine Anzeige im Display zur Nutzung des zweiten auf. Da geht das dann.

Von Uwe Driest