Dreschvitz

Am vergangenen Wochenende gab es eine Veranstaltung in Dreschvitz, die ich mit großer Freude an gleicher Stelle angekündigt habe. Der Ort startete in Eigeninitiative einen Hofflohmarkt. 14 Höfe machten mit, bauten fantasievolle Stände auf und boten ihren Trödel an. Das recht spontane Konzept kam offensichtlich an: „Es war der Hammer!“, schreibt mir Rita Falk aus Dreschvitz. „Der sonst stille Ort tobte plötzlich. Überall wuselten Menschen, viele spazierten zum ersten Mal durch das Dorf, waren begeistert. Es kamen Menschen von der ganzen Insel und auch viele Touristen.“

Nach Corona endlich mal ein „Ereignis“, berichtet sie. Ihr Fazit: Begeisterung auf allen Seiten! „Und auf jeden Fall ist eine Wiederholung angedacht“, so Falk. „Vielleicht schon zur Adventszeit nach dem Motto: Advent in den Höfen.“ Spenden wurden auch gesammelt, für die Rettungshundestaffel Jasmund- Rügen. Wäre das nicht auch eine Idee für andere Dörfer? Planen Sie auch einen Dorftag? Schreiben Sie uns eine mail an: ruegen@ostsee-zeitung.de

Von Anne Ziebarth