OZ-Kolumne von Rügen: Ehrliche Finderin

Bergen

Es ist frustrierend, wenn man merkt, dass man seine Geldbörse samt wichtigen Papieren verloren hat. Kein Geld, keine Dokumente, um sich auszuweisen, keine Geldkarte mehr. Schon allein die Gänge zu den Behörden wären mühsehlig. So erging es im Juni Hannelore Owesle aus Bergen, als sie auf dem Friedhof war. Am gleichen Abend merkte sie den Verlust, suchte sofort auf dem Friedhof danach und ging enttäuscht wieder nach Hause. Sie hatte eine schlaflose Nacht hinter sich.

Dann meldete sich die Volksbank bei der Bergenerin, „weil sich dort die ehrliche Finderin Ina Winkel von der Firma Auler meldete“, so Hannelore Owesle. Als sie noch ihre Geldbörse suchte, war die Finderin bereits bei ihr Zuhause, um sie abzugeben – hatte sie dort aber nicht angefunden und meldete sich am Tag darauf bei der Volksbank. „Man kann kaum glauben, dass es so etwas noch gibt. Vielen Dank für so viel Mitmenschlichkeit“, sagt Hannelore Owesle. Und weiter: „Es hätte alles aber auch ganz anders ausgehen können, wie wir alle wissen.“

Von Mathias Otto