Sellin

Gleich neben der Großbaustelle zum neuen Kurhaus in der Nähe der Selliner Seebrücke ist im letzten Jahr ein Artenschutzhaus errichtet worden. Es ist eine Ausgleichsmaßnahme für den Abriss des alten Kurhauses, das 20 Jahre lang da stand, wo sich eine riesige Baugrube befindet. Denn in der alten Garageneinfahrt brüteten früher drei Vogelpärchen, für die das Holzgebäude als Ersatz nun ein neues Zuhause bieten soll, erklärt Jan Prinz vom Biosphärenreservat Südost-Rügen als zuständige Untere Naturschutzbehörde. Die künftigen Rauchschwalbeneltern seien aber bisher noch nicht in ihr Eigenheim eingezogen. Ende April könnte es aber vielleicht klappen.

Die außen angebrachten Nisthilfen sind für Haussperlinge gedacht, die einst auch am alten Kurhaus brüteten. Aber auch Hausrotschwanz, Mehlschwalben und Meisen könnten hier heimisch werden. Noch haben sie freie Sicht und Ruhe, denn auf der Baustelle herrscht seit Wochen gezwungenermaßen Stillstand.

Von Gerit Herold