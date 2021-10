Bergen

Bergen hat viele seltene Bäume, die mal mehr, mal weniger in den Fokus gerückt wurden. Vielen Einwohner fällt dabei der „Baum der Wünsche“ ein, der im vergangenen Jahr vor dem Kaufmannshof Hermerschmidt aufgestellt wurde. Ein besonderer Baum steht seit wenigen Tagen auch im Rugard. Blauglockenbaum, der seinen Ursprung in Ost-Asien hat, heißt diese Sorte und soll nun Teil des Klimawaldes sein. Im Rugard steht außerdem neuerdings ein Baum, der aber keine positiven Assoziationen hervorruft.

Wer in Richtung Waldbühne geht, kommt auf linker Hand nicht an einen jungen Baum vorbei, an dem medizinische Mund-Nase-Bedeckungen hängen. Ist das ein besonders ulkiger Scherz? Was wollten diejenigen, die diese Masken dort aufgehängt haben, bewirken? Soll das Kunst sein? Und der Name des Kunstwerks: Corona-Baum oder Covid-Gewächs? Hoffentlich findet diese Aktion keine Nachahmer in Bergen oder auf der Insel. Es reicht schon aus, dass trotz ausreichend aufgestellter Mülleimer im Stadtgebiet ausgediente Masken auf dem Boden liegen.

Von Mathias Otto