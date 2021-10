OZ-Kolumne von Rügen: Faktenwissen ist keine Erbsenzählerei

Rügen

Kann es sein, dass einstmals an analogen Stammtischen trotz mäßiger Wissensgrundlage gewissenhafter argumentiert wurde, als vielfach heutzutage im digitalen Zeitalter? Haben wir es uns bequem gemacht in der Komfortzone der Meinungsfreiheit? Ich hielte das für ein grobes Missverständnis, wenn Menschen glauben, sie könnten meinen, was sie wollen, ohne Fakten und Quellen zu kennen.

Motto: „Ich habe eine Meinung und suche mir dann dazu passende Aussagen. Quelle: Kevin aus dem Internet.“ Unter der Überschrift „Zuverlässige und vertrauenswürdige Daten sind wichtig gegen Fake News und Desinformationen“ wendet sich das Statistische Landesamt anlässlich des heutigen Europäischen Tag der Statistik an die Öffentlichkeit.

Damit möchten die Statistischen Ämter „europaweit gemeinsam eine fachlich fundierte Willensbildung in der demokratischen Gesellschaft unterstützen“. Denn Demokratie braucht Wahrheit und nicht Agitation. Oder um es mit Goethe zu sagen: „Durch Heftigkeit ersetzt der Irrende, was ihm an Wahrheit und an Kräften fehlt.“

Von Uwe Driest